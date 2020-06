Con amparos para circular, realizan tercera caravana antiAMLO en Pachuca

Este domingo se realizó la tercera caravana vehicular en Pachuca para reiterar el rechazo a las políticas públicas del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con amparos para poder circular este domingo, pues debido a la contingencia por COVID-19 se implementó el programa Hoy no circula sanitario, alrededor de 30 vehículos enfilaron desde la plaza de toros al centro de Pachuca.

“Compañeros, lo que no circulan hoy, aquí hay amparos para que no los paren los policías de tránsito”, expresó ‘El Gallito’ (quien no dio su nombre completo) uno de los organizadores del Frente de Lucha AntiAMLO (FRENA) antes de iniciar la caravana.