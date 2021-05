Con cambio a servicio de taxis, usuarios esperan mejoras y a conductores preocupan gastos

Ante el cambio que autoridades realizarán al servicio público de taxis, usuarios consideraron que el uso de tecnología podría mejorar el servicio pero será necesario capacitar a los conductores, por su parte, los trabajadores manifestaron preocupación por el gasto que implicará para ellos las modificaciones como la nueva rotulación.

Lo anterior lo mencionaron en un sondeo realizado por AM Hidalgo tras la entrada en vigor del acuerdo que indica una nueva cromática para taxis, con lo que habrá cuatro categorías: premium, preferente (para personas con discapacidad), plus y convencional, así como aplicación de tecnología.

SERÁ UN CAMBIO DIFÍCIL: TAXISTA

Francisco Xavier Morales, quien trabaja en el servicio de taxi desde hace aproximadamente 20 años, considera que el cambio será difícil para ambas partes (transportistas y usuarios), pues recordó que cuando cambiaron el color con el que circulan actualmente, la gente no tenía confianza en las unidades que lo portaban.

Cuando cambiamos el blanco total por este verde, yo lo rotulé de inmediato y me tocó que mucha gente que no conocía la nueva cromática no confiaba en los nuevos colores, muchos me decían que pensaban que no éramos de la zona o del municipio y por eso preferían tomar solo los pocos blancos que quedaban sin rotular, esperemos no pase así esta ocasión”, declaró.

CON TAXÍMETRO NO SERÁ NEGOCIO: USUARIA

Respecto a los cambios que habrá en los taxis, la usuaria Itzel Madrid se mostró escéptica de que ayuden a mejorar la prestación del servicio.

No creo que mejore el servicio con el taxímetro y las aplicaciones, a menos que los taxistas reciban una buena capacitación para el uso de esas tecnologías”, mencionó.

Además, recordó que hace algunos años se intentó implementar el taxímetro, pero no funcionó en Pachuca ya que las distancias son muy cortas y con las nuevas vías resultará un mal negocio para los conductores, consideró.

Con la nueva Supervía (Colosio) y esos distribuidores se hacen mucho menores las distancias, antes de Campo de Tiro al C. Doria te hacías poco más de 20 minutos, ahora con los distribuidores ya te haces a lo mucho 15 minutos y la distancia es corta, si ponen taxímetros no les resultará viable el negocio a los taxistas”, comentó.

PREVÉN GASTO CONSIDERABLE EN ROTULACIÓN

Un problema al que se enfrentan los taxistas es la rotulación de unidades. De acuerdo con Roberto Vega, quien brinda el servicio desde hace 30 años, colocar la nueva imagen representa un costo de alrededor de 2 mil pesos, lo cual será un gasto importante, especialmente por la merma en sus ganancias desde que inició la pandemia de COVID.

Yo tengo el beneficio de que es mi unidad, no tengo que entregar cuentas ni nada de eso, pero en esta situación me perjudica un poco porque el trabajo no ha estado bueno, hay muy poco pasaje y para los rótulos tendré que sacar de mi propio bolsillo porque de las cuentas no sale”, declaró Roberto.

Otra situación que aqueja al transportista es que aún desconoce cómo será la clasificación de los automóviles, al existir cuatro categorías: premium, preferente (para personas con discapacidad), plus y convencional.

Hay colegas que traen buenos vehículos pero que reciben muchas quejas acerca del servicio que brindan y, al contrario, hay quienes traen un coche básico y brindan un excelente servicio, entonces no sabemos si solo por el coche te otorgarán el nivel plus o cómo será esa división”.

TAXÍMETROS SON UN GRAN ACIERTO: USUARIO

Eduardo Venegas, habitante de la colonia Ampliación Santa Julia, usa taxi por lo menos tres veces a la semana para ir a ver a su familia en Villas del Álamo. Consideró que los taxímetros serán una buena implementación, pues señaló que algunos conductores no respetan las tarifas establecidas.

Algunos me cobran 50 pesos de aquí a Villas del Álamo, otros 70, son muy variables las tarifas que me cobran, ya con un taxímetro estaré seguro que me cobrarán la tarifa real, solo espero que los aparatos no sean como los de Ciudad de México que se manipulan con facilidad”, puntualizó el joven hidalguense.

MODIFICACIONES AL SERVICIO DE TAXIS



El Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) anunció el pasado viernes la implementación de una nueva cromática para el parque vehicular del servicio de pasajeros en la modalidad de taxi, con lo que habrá cuatro categorías: premium, preferente (para personas con discapacidad), plus y convencional.

De igual manera se anunció que habrá unidades que aplicarán cobro de tarifas con base en taxímetros y aplicaciones móviles, las cuales contarán con botón de pánico y servicio de geolocalización.

Podrán realizar el cambio a partir de la publicación del acuerdo hasta 60 días hábiles en aquellos casos que incluyen tecnología, conforme al calendario que emita el STCH.

Además, se acordó como fecha límite el 10 de diciembre de 2021 para las unidades que no contemplan modificaciones tecnológicas.