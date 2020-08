Con denuncia de Lozoya tienen que declarar Peña y Calderón: AMLO

Con la denuncia de Emilio Lozoya tienen que ser llamados a declarar los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, así como todos los implicados, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que debe de quedar claro es que esta denuncia que presenta Lozoya y que dio a conocer el Fiscal Alejandro Gertz, implica que sean llamados a comparecer y declaren los dos expresidentes, entre otros servidores.

“Tienen que declarar el ex presidente Calderón el ex presidente Peña, el diputado al que hacen mención, los senadores, todos los mencionados, bueno el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, todos tiene que declarar eso creo que es por procedimiento”, dijo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Ayer el Fiscal General de la República dio a conocer una denuncia del ex director de Pemex en la cual señala que el expresidente Peña Nieto y Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, le ordenaron distribuir 500 millones de pesos para el pago a expertos en la campaña presidencial de 2012 y empujar las llamadas reformas estructurales.

El titular del Ejecutivo dijo que eso no significa que sean responsables, porque eso es otro asunto, debido a que Lozoya tiene que demostrar lo que está afirmando.

“Pero de que tienen que declarar lo tienen que hacer, no sé si a la Fiscalía o por escrito, eso corresponde a la Fiscalía, pero si ya hay una denuncia tiene que proceder. Si no fuese así, el Fiscal no sale a declarar, no va a prestarse a una jugarreta, hay que esperar”, dijo.