Con la fuerza de la gente, ya ganamos: Benjamín Rico

“Este 6 de junio, las familias hidalguenses saldrán a votar para que regresen los programas sociales que Morena desapareció, saldrán a votar para recuperar los medicamentos, que ante un plan fallido del gobierno federal, las clínicas y hospitales de México enfrentan una crisis de desabasto”, expresó Benjamín Rico en sus recorridos por los barrios y colonias de Pachuca y Tizayuca.

Hizo un llamado a todas las mujeres y hombres de Hidalgo a salir a votar por la coalición Va por México, porque es votar por México.

“No podemos ser testigos de la destrucción que Morena ha emprendido, tenemos que unirnos para impedir que nos anulen nuestras libertades de pensar diferente, de escoger y construir el destino que queremos para nuestros hijos”, aseguró el candidato de la coalición Va por México, Benjamín Rico, luego de reunirse con el sector agrario en Zapotlán.

Por su parte, Roberto Islas vecino de Tizayuca recordó que los diputados federales de Morena que hoy buscan reelegirse no regresaron y no trajeron recursos para Hidalgo, “no hay medicamentos, no hay vacunas para los niños, el sistema de salud y la economía son una tragedia, hay 12 millones de desempleados, un millón de negocios cerraron, no hay fondos para los emprendedores”, detalló Roberto Islas.

Al respecto, Benjamín Rico explicó que este lamentable escenario ha sido posible por la avasalladora mayoría de Morena en el Congreso de la Unión; por ello, consideró urgente equilibrar las fuerzas en la Cámara de Diputados, porque no hay quien les ponga un alto.

“Necesitamos llegar muy fortalecidos a San Lázaro y exigir lo que por justicia le corresponde a Hidalgo, lo podemos lograr solo si salimos a votar este 6 de junio en unidad por la coalición Va por México”, manifestó, Benjamín Rico.

Asimismo, los vecinos de Tizayuca, expresaron que este 6 de junio van a salir a votar por Benjamín Rico, “necesitamos un diputado valiente, que levante la voz y que nos regrese la tranquilidad de poder transitar seguras, que convierta a Tizayuca en la puerta grande de Hidalgo”.

Finalmente, Benjamín Rico reiteró su compromiso de que con seriedad y responsabilidad cumplirá cada acuerdo realizado en sus recorridos.