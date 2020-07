Con remedios caseros, libra dirigente del PT en Hidalgo al coronavirus

Con remedios caseros a base de infusión de bugambilia, jengibre, ajo, eucalipto y miel, así como medicamentos y resguardo domiciliario fue que el comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto se curó del coronavirus (COVID-19).

Todo comenzó el pasado 22 de junio con un dolor de garganta. El médico que lo revisó le dijo que era una infección y que con unas inyecciones se curaría, pero no fue así, pues a los cuatro días comenzó con fiebre alta.

“Tuve que ir al Hospital Inflable de Respuesta Inmediata COVID-19, ahí me hicieron estudios que confirmaron tenía el coronavirus e inmediatamente me mandaron a mi casa para aislarme”, narró a AM Hidalgo.