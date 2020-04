Con sus ahorros, niño protege del coronavirus a médicos

En estos días de pandemia, muchos niños se muestran hostiles, desesperados y aburridos con el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria. Otros están sumergidos en los videojuegos o redes sociales, pero algunos explotan al máximo su creatividad y solidaridad en estos días, y eso es precisamente lo que hizo Jorge Martínez Gracida English.

Este oaxaqueño de 12 años comenzó desde hace dos semanas un proyecto desde su casa, cuya única misión es ayudar al personal médico, el más expuesto ante la propagación del coronavirus. Por ello, Jorge decidió crear mascarillas médicas en una impresora 3D.

No sólo las diseñó desde cero en su computadora, sino que él está costeando todos los materiales para donarlas a hospitales de la capital de Oaxaca, para que los médicos y enfermeras puedan estar más protegidos ante el Covid-19. Su intención es elaborar 100 mascarillas con el material que compró con sus ahorros.

Hasta el día de la entrevista, Jorge había hecho 60 mascarillas, por lo que al momento de leer su historia es probable que esté a punto de lograr su meta o ya la haya logrado.

Jorge cursa el primer grado en el Instituto Blaise Pascale, en la capital. Es el segundo hijo de Helaine English Ramos y Jorge Martínez Gracida, ambos abogados; su hermana Georgina, de 17 años, ganó el Premio Nacional de la Juventud 2017, por lo que la sensibilidad y solidaridad familiar han influido mucho en el carácter de Jorgito, como lo llaman cariñosamente.

Su madre recuerda que hace un año Jorge pidió como regalo de Navidad una impresora 3D, y a partir de ahí comenzó a diseñar desde su computadora sus propios juguetes, mecanismo de puertas, aviones, etcétera, hasta llegar a las mascarillas médicas.

La familia del menor cuenta que él es tan perfeccionista que no descansó hasta lograr un diseño ideal. Fue cuando quedó satisfecho.

“Nos sorprendió mucho, porque un día estaba metidísimo descargando un programa para diseñar. Primero hizo un diseño y lo imprimió y no le gustó, no era perfecto, y así hasta que logró el objetivo, la diadema, la base de la mascarilla. No sabíamos lo que estaba planeando. Es un niño sensible y comprometido con las causas sociales, eso en mucho lo aprendió de su hermana”, explicó Helaine English, su madre.