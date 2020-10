Con visitas domiciliarias, primeras campañas electorales de Más por Hidalgo

Con poco presupuesto y trabajo de proximidad es como los candidatos del partido local Más por Hidalgo han realizado sus campañas, aseveraron aspirantes a alcaldes de este instituto que por primera vez compite en una elección.

La candidata a edil por El Arenal, Edna Esparza, señaló a AM Hidalgo que ella y cada uno de sus compañeros que aspiran a un cargo tienen la capacidad de salir y platicar con la ciudadanía para exponer su proyecto.

"No es que no alcance el recurso, pero algunas personas están acostumbradas a los obsequios y en muchas ocasiones hay compra de votos; queremos cambiar eso y le decimos al ciudadano que no se deje engañar", agregó.

Por medio de Facebook, Juan Alberto Barrios Martínez, candidato suplente a alcalde de Más por Hidalgo en Mineral de la Reforma, expresó que los 40 mil pesos que les asignaron para campaña los han utilizado para visitar electores.

"No hemos tenido la oportunidad de salir en medios de comunicación, no hemos tenido la oportunidad de tener miles de espectaculares, de tener miles de volantes para ustedes (votantes), porque lo hemos hecho con estricto apego a la Ley Electoral", publicó en la red social.

Narró que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) les asignó 2 millones de pesos, por lo cual, a cada uno de los 51 candidatos de Más por Hidalgo les corresponden 40 mil pesos para su campaña.

"Esos 40 mil pesos los hemos aprovechado para visitarte (votantes), nos hubiera gustado poderte ayudar en muchos aspectos durante esta contienda, pero lo que hemos hecho es un compromiso de tu mano. Hoy tenemos una plataforma electoral nutrida pues gracias a ti hemos buscado que cada una de estas se construya de tu mano. Nosotros sí vamos a regresar a las colonias", dijo.

En entrevista con este medio, el dirigente de Más por Hidalgo Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz expresó que sus campañas son casa por casa y con una sola persona.

"Para nosotros si un candidato no tiene la capacidad de comunicarse con los ciudadanos, no sabe hacer política”, agregó.

El dirigente dijo que sugirieron a sus representantes ir acompañados por diez personas y “hacer ruido” para visitar a los ciudadanos.