Conceden amparo a Javier Duarte

Veracruz.- Esta mañana, un tribunal federal concedió un amparo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para invalidadr el auto de vinculación a proceso en su contra, así como la prisión preventiva que se había dictado como medida cautelar.

Javier Duarte fue acusado de peculado por 220 millones de pesos durante su mandato, pero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que no se especificó en los datos de prueba cómo se cuadró la conducta delictiva.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz acusó a Duarte de ordenar al entonces secretario de Finanzas y Planeación que solicitar al director de la Comisión de Agua que transfiriera 220 millones de pesos del erario público para obras, reporta López Doriga.

Sin embargo, afirma la acusación, los recursos no se devolvieron, por no lo que no pudieron concluirse las obras de agua potable, saneamiento de aguas y alcantarillado.

'Sólo fui la caja chica'

Desde el reclusorio norte, Duarte ha afirmado ante los medios que sólo fue "caja chica" para encubrir desvíos mayores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fui la caja china del gobierno para ocultar todos los escándalos del gobierno, desde la Casa Blanca, hasta Ayotzinapa", expresó Duarte para un noticiero de Televisa.

Aún queda pendiente una nueva audiencia en la que se determinará si el exgobernador de Veracruz será vinculado o no a proceso.