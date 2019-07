Concluirían carretera Pachuca-Huejutla en 4 o 5 años: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a continuar y concluir los trabajos de ampliación de 200 kilómetros que contempla la carretera federal Pachuca-Huejutla, la cual podría demorar entre cuatro o cinco años.

Lo anterior lo dijo durante su visita de este domingo a la clínica rural 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Huejutla, donde sostuvo un diálogo con la comunidad de este centro hospitalario de la Huasteca.

En su intervención, el Ejecutivo federal enfatizó que los compromisos deben cumplirse, “no quiero que nadie me diga: ‘no lo hizo’, ya que hasta ahora nadie me ha dicho: ‘Usted ofreció algo y no cumplió’”.

Mencionó que la ampliación del tramo Pachuca-Huejutla, que consta de 200 kilómetros, es un proyecto difícil debido a las condiciones geográficas y a que contempla varios municipios.

Dijo que habló con el subsecretario de Hacienda, el hidalguense Arturo Herrera (hoy titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publicó) para decirle que lo apoyara con el proyecto.

“Le pedí darle seguimiento y autorizar los recursos para que no falte el presupuesto, porque es un proyecto de varios años, es un trabajo que requiere tiempo”, señaló López Obrador.

Ante los asistentes, dijo que Arturo Herrera es originario de Hidalgo, “pasó de subsecretario a ser secretario de Hacienda”, por lo que no duda que el apoyo del funcionario federal para este proyecto, que tendrá una duración de cuatro o cinco años, será determinante para cumplir cabalmente con los huastecos.

Para terminar, Andrés Manuel López Obrador dijo que para el programa de adultos mayores en Huejutla aplicarán 173 millones de pesos, mientras que el apoyo de becas a niños y niñas busca beneficiar a 2 mil 659 infantes en esta región, de los que precisó, hasta el momento han alcanzado a mil 600 menores.