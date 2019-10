Concluye Cipriano huelga de hambre e interpone amparo por vinculación a proceso

La defensa de Cipriano C.P., diputado federal desaforado de Morena, informó que interpuso un amparo con el argumento de violación de derechos humanos para revisar la legalidad del auto de vinculación a proceso de la causa penal 648/2019; además de que el detenido terminó con la huelga de hambre que inició tras su detención.

Así lo informó Adolfo Estrada Flores, abogado que encabeza la defensa, quien explicó que se incumplió el principio de taxatividad porque no se demostró que la víctima, Pascual C.P., estuvo realmente en peligro de perder la vida.

De acuerdo con el abogado, el amparo fue ingresado al Juzgado Primero de distrito del vigésimo noveno circuito radicado en Pachuca, bajo el argumento de que existe mayor confianza en el nivel federal judicial.

Lo anterior, luego que durante el acto de vinculación la juez de control Janett Montiel consideró como prueba válida y suficiente que Cipriano y cuatro personas más dieron golpes en las nalgas a Pascual C.; esto, no obstante que la víctima dijo que fue ahorcado durante cinco minutos por sus agresores, aunque no presentó lesiones ni moretones por estos hechos, dijo la defensa.

Bajo este contexto, la defensa afirmó que el amparo tiene sustento, por lo que fue interpuesto el pasado viernes y se espera que el 24 de octubre tenga resolución.

Sin embargo, anticipó que en caso que rechacen el amparo argumentarán otras afectaciones en la judicialización del caso.

SIN JUDICIALIZAR EXPEDIENTE POR ACCIDENTE EN IXMIQUILPAN

Respecto a la causa penal por homicidio culposo y omisión de auxilio contra Cipriano C.P. desde un año atrás, el abogado cuestionó el por qué la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) dejó el expediente sin seguimiento.

Sin embargo, afirmó que en caso de existir oportunidad podrían llegar a un arreglo con la familia del joven que murió luego que chocara abordo de su vehículo con la camioneta en la que viajaba el diputado federal desaforado.

Lo haremos en presencia del Ministerio Público por si podemos llegar a un arreglo", indicó el abogado, a la par de referir que Cipriano está dispuesto a pagar incluso el tratamiento médico de la madre de la víctima.

Expresó que no hay explicación de la demora de la PGJEH para resolver este primer caso que se encuentra en la causa penal 284/2019.

CONCLUYE HUELGA DE HAMBRE

La defensa agregó que Cipriano C. concluyó la huelga de hambre que inició luego de su detención.

Descartó daños a la salud del exalcalde de Ixmiquilpan y agregó que actualmente ocupa una celda en el penal de Pachuca sin compañía y duerme en una plancha de cemento, sin sillas ni mesa.