Condiciona Hospital del Niño DIF atención a menor con neumonía, acusa la madre

La madre de un menor de Ixmiquilpan que se encuentra internado debido a una neumonía en el Hospital del Niño DIF en Pachuca, acusa que personal administrativo la ha amenazado con interrumpir la atención de su hijo si no cubre la cuenta que asciende a más de 60 mil pesos, de acuerdo con la carátula de estado de cuenta.

Minerva Ramírez Téllez, madre del menor Ángel Gabriel Hernández Ramírez, manifestó en entrevista que su hijo se encuentra internado en dicho hospital desde el pasado martes 28 de diciembre, luego que le detectaron neumonía que, por su gravedad, ameritó traslado a la capital hidalguense.

Detalló que desde ese día hasta la fecha tiene acumulada una cuenta de más de 60 mil pesos, generada por la atención a su hijo, cantidad que le ha sido imposible cubrir totalmente ya que su familia carece de los recursos necesarios, aseveró.

Ante la situación, Ramírez Téllez relató que solicitó ayuda a asociaciones civiles para que a través de páginas de Facebook pudieran recibir donativos, toda vez que personal administrativo comenzó a presionarla desde hace unos días al mencionarle que le retirarían el servicio al menor.

"Me estuvieron amenazando con que ya no seguirían atendiendo a mi hijo, porque no les daba dinero y por eso ya no lo atenderían, y que además si otro niño llega y requiere ocupar cama entonces le darían la de mi hijo", mencionó.

Ante tales circunstancias, la madre de Ángel buscó apoyo por todos los medios posibles, incluso vendió algunas de sus pertenencias para reunir 25 mil pesos que recientemente entregó como adelanto de toda la cuenta.

"Solo dándoles ese dinero han parado un poco las amenazas de que ya no lo atenderán, pero la cuenta sigue corriendo y me preocupa que al no dar más dinero me vuelvan a decir lo mismo o que en algún momento ya no lo atiendan, no le suministren los medicamentos o algo más pase", lamentó Minerva.