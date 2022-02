Confía AMLO que gobierno estatal atienda agresión a periodistas y activistas en Real del Monte

A casi un mes de la agresión de policías municipales de Mineral del Monte contra activistas y periodistas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que no habrá impunidad y confió en que el gobierno de Hidalgo atenderá el asunto; además, se presentaron avances en las investigaciones de los periodistas asesinados en Baja California Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

En conferencia de prensa realizada en el C5i de Zapotlán, el presidente de México fue cuestionado sobre el avance en los mecanismos a protección a periodistas, donde se mencionó la represión del 8 de enero en Mineral del Monte por parte de servidores públicos municipales acompañados del alcalde Alejandro Sierra Tello, por lo que señaló que es su obligación proteger a todos los ciudadanos y periodistas que son amenazados.

“En el caso de Hidalgo estoy seguro que el gobierno de Hidalgo va a tomar cartas en el asunto, le tenemos confianza al gobernador Omar Fayad y nosotros vamos a estar pendientes y ayudar. Es parte de lo que tenemos que cuidar para la protección a periodistas y todos los ciudadanos, los luchadores sociales, los protectores del medio ambiente, protegidos, amparados y que todos ayudemos en eso”, refirió.

Respecto a los asesinatos de periodistas señaló que en su gobierno no hay impunidad, “que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes o que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio, a veces se piensa que es lo mismo de antes. No somos iguales, no hay protección”.

López Obrador indicó que cuentan con investigaciones abiertas en todos los casos de asesinatos a periodistas, por lo que diariamente tratan esos temas en el gabinete de seguridad y están mejorando el sistema de protección.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que alistan las primeras órdenes de aprehensión por los asesinatos contra los periodistas de Baja California Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, pero no dio más detalles para no alertar a los presuntos culpables,

Además detalló el caso de la agresión de Netzahualcóyotl Cordero, periodista de Ciudad del Carmen quien solicitó la activación del mecanismo de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, y uno de sus agresores ya fue detenido.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, comentó que en breve presentarán el informe paso por paso de cuáles han sido los cambios relativos al mecanismo de protección, donde no solo participa la subsecretaría de Derechos Humanos, sino que está integrada por varias dependencias, entre ellas la que encabeza, y reconoció que hacen falta algunos cambios a dicho instrumento.

El 8 de enero servidores públicos municipales de Mineral del Monte reprimieron una manifestación pacífica por el robo de 13 perros del refugio Cuatro patitas un corazón, donde resultaron agredidos activistas y periodistas, quienes iniciaron una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH). Por dichas agresiones la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) inició una carpeta de investigación.

