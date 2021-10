Confía Menchaca en proceso de Morena para elegir aspirante a gubernatura

Tras rendir su tercer informe de actividades legislativas, el senador Julio Menchaca Salazar dijo ser respetuoso de los tiempos electorales y confiar en las encuestas que realice Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para designar a quien encabece la candidatura para la elección de gobernador en Hidalgo.

Al ser cuestionado sobre el evento en vísperas de inicio del proceso para renovar la gubernatura, el senador indicó que cada año se debe rendir el informe de actividades, las cuales "empatan en algunos estados con las jornadas electorales. Desde luego que hay efervescencia pero soy respetuoso de los tiempos y de las decisiones partidarias".

Sobre el respaldo de cuadros fuertes de Morena, Menchaca Salazar mencionó que tiene la fortuna de tener amigos, compañeros senadores y senadoras, y dirigentes que son generosos con su persona, pero reiteró no adelantarse a los procedimientos, "hoy sí los tiempos son cercanos pero no me corresponde a mí decirlos, ahí está el presidente del partido y la secretaria general, ellos son los indicados en contestar".

Comentó que será respetuoso de los procedimientos de Morena para la selección de candidaturas, "es un proceso que vamos a exigir que sea con mucha pulcritud y yo confío, fui producto de una encuesta y hoy soy senador de la República, entonces no podría denostar los procedimientos del partido".

También mencionó que respeta profundamente a la militancia morenista y que espera un proceso de unidad, cualquiera que sea la decisión que se tome en el partido, además de que todos los posibles candidatos o candidatas que se han mencionado, en la mayoría de los casos son sus amigos.

El legislador hizo un llamado al pueblo de Hidalgo "de unidad, esperanza, de que se modifiquen las cosas, que salgamos de un rezago histórico y de que se generen las oportunidades para todos los hidalguenses, mujeres y hombres, para nosotros y nuestros hijos".

