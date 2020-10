Confía más en sus vecinos que en los gobiernos; no cumplen, dice María González

María Luisa González Campos acudió a la casilla que se ubicó en la Escuela Secundaria Técnica 49, vive en la colonia PRI Chacón, cada que hay elecciones acude a ejercer su voto, pues tiene esperanza de que las circunstancias cambien, pero cuando terminan las administraciones ve con tristeza que quienes prometieron que velarían por la seguridad, salud, bienestar y mejores servicios, no cumplen.

Hace unos meses se fracturó un brazo y no lo puede mover con facilidad. Su esposo es discapacitado, se transporta en silla de ruedas y tiene que someterse a hemodiálisis constantemente.

Acompañada de su hija, nieto y esposo, María Luisa salió de la casilla con su credencial en mano. Sabe que para que pudiera sufragar hubo una lucha que permitió a las mujeres ejercer este derecho desde 1955.

Sin embargo, es difícil desplazarse con su esposo, las calles no están hechas para quien se transporta en silla de ruedas. Baches y banquetas en malas condiciones hacen que los trayectos sean complicados; además, con un brazo que no puede mover, es imposible transitar por las calles de Mineral de la Reforma.

Sus recursos monetarios son escasos, menciona, pues sobreviven con el apoyo de sus hijos y vecinos, a estos últimos los calificó de solidarios pese a la crisis económica. Siempre la han apoyado, dice; sin embargo, los gobiernos no, ni el municipal, ni el estatal, ni federal.

Mencionó que antes de la pandemia, en meses pasados se acercó a estas tres instancias para solicitar apoyo y no tuvo respuesta. Explicó que una persona del gobierno federal se acercó a principios de año para hacerle una encuesta y saber si era apta para recibir una beca destinada a discapacitados, pero fue rechazada.

Me dijeron que ni yo ni mi esposo. Él no puede caminar y no sé cómo quieren que esté para que le puedan dar esta beca, de verdad la necesitamos”, comentó.