Confirma Baptista reunión con Carolina Viggiano, descarta alianza ‘PRIMOR’

Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de Morena en el Congreso de Hidalgo, negó que la reunión que sostuvo la noche de ayer con la secretaria general nacional del PRI, Carolina Viggiano, se haya tratado una alianza con ese partido.

El encuentro con Carolina Viggiano Austria, dijo el legislador de Morena, se realizó en un restaurante de la Ciudad de México con la finalidad intercambiar opiniones respecto a temas de interés en Hidalgo.

“El presidente de la Junta de Gobierno se reúne libre y soberanamente con muchos actores políticos. No veo un PRI-MOR (PRI y Morena), esas decisiones no las tomo yo, no soy dirigente. Nosotros vamos a seguir construyendo alianzas, en eso sí estamos seguros para los tres años que vienen”, dijo.

Ricardo Baptista detalló que entre los temas que trató con la exdiputada federal fueron la reforma electoral y el asunto indígena que se discute en el Congreso local, además de la inseguridad, desarrollo económico y alternancia.