Confirma Fayad renuncia del director del Hospital General de Pachuca

El gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses confirmó la renuncia del director del Hospital General de Pachuca, Francisco Chong Barreiro, por condiciones de la propia presión del trabajo.

“En este momento no puedo admitir relajamientos donde debe de haber un estricto control, responsabilidad, lealtad, informar veraz y oportunamente, no permitir que se dé información del tipo que no debemos”, declaró el mandatario.