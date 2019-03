Confirma Hacienda investigación en Autónoma de Hidalgo por lavado de dinero

Humberto Veras Godoy, exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) calificó como “especulaciones” los señalamientos que involucran a la institución con desvíos de recursos en el extranjero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que la máxima casa de estudios de Hidalgo recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza.

“Lo que puedo decir es que en la UAEH se tiene un sistema de fiscalización para el cuidado de los recursos. Habría que esperar y no especular, que las investigaciones sigan adelante. Reitero, en mi calidad de exrector la universidad tiene una rendición de cuentas muy clara y que no hay posibilidades que se pueda tener ese desvío millonario de recursos”, dijo en entrevista.

De acuerdo con medios nacionales, esta mañana Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que los 156 millones de dólares provenientes de Suiza son a partir de cuentas en 22 países.

Santiago Nieto no abundó más sobre el caso, aunque confirmó lo que ayer difundió el periodista Carlos Loret, quien a través de su cuenta de Twitter dijo que la universidad investigada es la UAEH.

RECTOR CONFIRMA CUENTA CONGELADA; DICE ESTAR ABIERTO A INVESTIGACIÓN

En tanto, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, negó las irregularidades en las cuentas de la institución y se dijo abierto a las investigaciones.



Confirmó que hay una cuenta bancaria congelada, la cual no afecta al desarrollo de la institución de educación media superior, agregó.



“Nosotros no tenemos ningún dinero que no sea de la universidad y a nombre de la universidad y tampoco hemos recibido dinero de ningún país. El dinero que está depositado en las cuentas de la universidad, no de ninguna persona, es dinero estrictamente de la institución”, afirmó a W Radio tras una entrevista con Carlos Loret de Mola.