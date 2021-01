Confirma Salud federal renuncia de Miriam Veras Godoy

La Secretaría de Salud federal confirmó esta tarde la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy a la dirección general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de la Adolescencia (Censia), y negó que haya sido por estar contra el plan de vacunación por COVID-19.

Durante la conferencia de prensa vespertina, el titular de la dirección general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, confirmó la renuncia de la exfuncionara federal y mencionó que la dimisión fue por cuestiones personales.

El funcionario negó las versiones de que la renuncia haya sido por no estar de acuerdo con el plan de implementación del esquema de vacunación contra COVID-19 en México, “no es real que no estaba acuerdo con el plan. No es real que estuviera en desacuerdo ni con la vacuna, ni con el operativo”.