Conoce el "Covisope", la nueva creación culinaria mexicana

Una nueva creación mexicana ha llegado, si creías que ya lo habías visto todo con las mantechonchas, las roscas de Star Wars o micheladas con mole, estas muy lejos de la realidad, pues esta nueva receta te sorprenderá.

Si de platillos o bebidas arriesgadas se trata, los mexicanos tenemos ingenio para crear o combinar ingredientes que hasta ahora pensaríamos que serían incapaces de reunirse en una preparación.

Además siempre encontramos la manera de ponerle nuestro humor a las adversidades, y en esta ocasión ni el Covid-19 se salvó, pues han creado el nuevo "covisope".

Las imágenes del peculiar platillo se han vuelto virales pues su forma hace referencia al virus, además de ser preparado con los mejores ingredientes y a pedido de cada cliente.

Aunque se desconoce cual es el verdadero origen de esta creación, lo cierto es que las personas ya están buscando en su puesto más cercano los famosísimos covisopes.

En redes sociales se dice que la primera publicación sobre esta foto se realizó por una cuenta de Veracruz (siete virus) donde escribieron:

“Los jarochos no conquistamos el mundo porque no queremos… Crean en #Veracruz la “picdavirus”, hay de salsa ranchera y verde. ¿De qué la pedirías?”, pero no indican que local la vende en que colonia están