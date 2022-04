Conoce la mecánica del primer debate entre aspirantes a la gubernatura de Hidalgo

La candidata y candidatos a la gubernatura de Hidalgo contarán con 24 minutos cada uno, divididos en diferentes intervenciones, durante el debate de este 21 de abril. Además, no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos en el desarrollo del ejercicio, de acuerdo con el formato establecido por el IEEH.

Este jueves es el primer debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH) con sede en el Instituto Tecnológico de Huichapan en punto de las 19:00 horas, donde los cuatro candidatos abordarán temas de salud, anticorrupción y política y gobierno, por lo que aquí te explicamos cómo será la dinámica.

TRES BLOQUES DE PARTICIPACIÓN

De acuerdo con el formato de Debates para el proceso electoral local 2021-2022 para la renovación de gubernatura en Hidalgo, aprobado el 10 de marzo por el Consejo General del IEEH, el ejercicio contará con tres bloques de participación, uno por cada tema.

El primer bloque lo iniciará el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales; le seguirá el de Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza Escorza; después la candidata de la coalición Va por Hidalgo, Alma Carolina Viggiano Austria; y finalmente el de la candidatura común Juntos Hacemos Historia, Julio Ramón Menchaca Salazar.

Dicho orden se obtuvo mediante un sorteo previo en el que estuvieron presentes integrantes de la Comisión Especial de Debates del IEEH y representantes de los partidos políticos, de la coalición y la candidatura común. En los dos bloques subsecuentes realizarán los acomodos correspondientes.

SIETE MINUTOS POR BLOQUE

En cada bloque, la candidata y los tres candidatos contarán con una bolsa de 7 minutos, tiempo que administrará cada uno conforme a su criterio, considerando que, dentro de cada bloque se estima una réplica y contrarréplica, por lo que en dichas intervenciones no podrán superar el tiempo destinado.

Además, en cada bloque la persona moderadora tomará al azar de un recipiente la pregunta detonadora que contestará cada participante, según el sorteo realizado previamente. La moderadora que será la conductora Pamela Cerdeira dará el uso de la voz en cada bloque para contestar la pregunta detonadora seleccionada, conforme al orden estipulado.

Durante la primera intervención, además de contestar la pregunta detonadora, la candidata y candidatos podrán abordar alguno de los subtemas del bloque correspondiente.

RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA

La administración de la bolsa de tiempo será responsabilidad de cada participante, tomando en cuenta que en cada bloque hay un espacio para la réplica y contrarréplica.

Para la réplica y contrarréplica de cada bloque, los candidatos deberán pedir el uso de la voz a la moderadora, quien asignará la intervención de acuerdo al orden en que lo soliciten.



Las candidaturas sólo contarán con el tiempo restante de la bolsa destinada a cada bloque. La persona moderadora les hará saber en caso de que alguno de los participantes no tenga tiempo restante para realizar una réplica o contrarréplica.



El tiempo no utilizado por los participantes en cada bloque, no será acumulado, por lo tanto, no podrán hacer uso de ese para los siguientes bloques; y el formato precisa que al concluir los tres bloques, la candidata y candidatos tendrán tres minutos para emitir un mensaje final.

ALGUNAS REGLAS

De acuerdo con el formato, quienes participen en los debates no podrán hacer uso de dispositivos electrónicos durante el desarrollo del ejercicio.

Además, en todo momento, la candidata y candidatos deberán conducirse con respeto hacia los demás participantes, así como a la persona moderadora y no podrán interrumpir la participación de otro en ningún momento.

Sólo tendrán voz las personas candidatas y moderadoras, por lo que en ningún momento el público asistente podrá hacer uso de la voz.

Finalmente, para medir los tiempos en cada bloque se utilizará un cronómetro, el cual deberá ser visible tanto para los participantes y moderador, quien indicará a las candidaturas cuando hayan agotado su espacio de intervención.