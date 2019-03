Conserva asesor de diputada sueldo en Secretaría Cultura

Juan Carlos Hidalgo Baca, asesor de la diputada de Morena, Corina Martínez García, también ostenta un cargo dentro de la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural en la Secretaría de Cultura de Hidalgo.

Esto, pese a que la diputada Corina Martínez aseguró que su asesor no trabaja en la Secretaría de Cultura y su contratación en el Congreso de Hidalgo fue a petición de ella, pues indicó que es especialista en temas que competen a su comisión.

De acuerdo con los portales de transparencia de la Secretaría de Cultura y del Congreso de Hidalgo, Juan Carlos Hidalgo Baca suma sueldos por 29 mil 495.76 pesos mensuales.

En la Secretaría de Cultura devenga un sueldo por 14 mil 495.76 pesos, por ser encargado de departamento en la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural, de acuerdo con el último corte del 10 de enero de 2019.

Mientras, en el Congreso estatal, Juan Carlos Hidalgo tiene un sueldo de 15 mil pesos mensuales como asesor de la legisladora, según el informe del primer trimestre 2019 de contratos por honorarios.

TRABAJA DIRECTAMENTE CONMIGO: CORINA MARTÍNEZ

En entrevista con AM Hidalgo, se le preguntó a la diputada Corina Martínez, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso local, sobre la situación laboral de Juan Carlos Hidalgo.

“Que yo sepa él no está trabajando en la Secretaría de Cultura y que no haya puesto al día su información dicha dependencia en su portal de transparencia no es mi problema. Por el contrario, el portal del Congreso sí está al día y eso es algo de resaltar, pues antes no sucedía”, señaló.

Agregó que la contratación como asesor de Juan Carlos Hidalgo “fue a petición mía, ¿de quién más iba a ser? Él está trabajando directamente conmigo”, dijo, y señaló que colabora en los trabajos de su comisión.