Continúa audiencia por caso Olayet; declara madre de la víctima

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) habría tardado 34 días en identificar la osamenta encontrada en Metztitlán como la perteneciente a Olayet Cabrera Carranco, empleada de la Tesorería municipal de Pachuca, quien desapareció junto con dinero de nómina el 29 de junio de 2018 y posteriormente fue encontrada sin vida.

Hasta el 21 de agosto de 2018 la instancia procuradora de justicia confirmó que los restos encontrados por pobladores de Tierra Blanca, Metztitlán, el 18 de julio de ese año, pertenecían a la auxiliar administrativa de la alcaldía de Pachuca.

Durante la audiencia de debate que inició ayer y continuó este martes, la madre de la víctima relató que el 18 de julio de 2018 fue informada del hallazgo de restos óseos en las inmediaciones de la carretera Pachuca-Tempoal.

Pero fue hasta el 1 de agosto siguiente que la Procuraduría estatal la citó para realizar las pruebas de genética correspondientes y constatar la relación de parentesco.

De acuerdo con el relato de la testigo 11, de 39 que están convocados para la audiencia de debate, el 21 de agosto personal de la PGJEH le notificó que los restos encontrados en Metztitlán coincidían con los de su hija, tras las pruebas genéticas.

Acudí ese mismo día al Semefo (Servicio Médico Forense) y me pidieron reconocer lo que quedaba de mi hija. Era una osamenta que no tenía tejido blando. No tenía pies ni brazos", señaló.

Expresó que la identificó porque los restos óseos estaban en la posición en que ella dormía, así como por los dientes, pues tenía piezas de porcelana. "Era la boca de mi hija", indicó.

Refirió que según las fotografías mostradas en el Semefo había una bota minera y expresó no comprender por qué estaba el zapato, pero no los pies.

De acuerdo con la versión de la testigo, esa misma tarde del 21 de agosto acudió a los Juzgados de Enjuiciamiento, pues la autoridad judicial le notificó que realizarían la audiencia inicial contra Leticia H.H., presunta responsable del asesinato y robo del dinero de la nómina del ayuntamiento de Pachuca.

Vine sola a la audiencia y fue aquí que me enteré que ella (Leticia) se la había llevado. No sé por qué motivo, pues la vida de mi hija no valía ese dinero, por tan poco no pueden perderlo todo", dijo.