Continúa colecta de víveres por parte de locatarios del mercado Morelos en Ixmiquilpan

A más de una semana de que se desbordó el cauce del río Tula y afectó varias comunidades de Ixmiquilpan, locatarios del mercado municipal José María Morelos y Pavón continúan con la recolección de víveres en apoyo a personas damnificadas.

Los pasados 7 y 8 de septiembre se desbordó el afluente y causó la inundación de varias localidades, lo que dejó más de mil damnificados, de acuerdo con cifras oficiales de gobierno de Hidalgo.



Por esa razón y en apoyo a pobladores que perdieron gran parte de su patrimonio, la sociedad civil del municipio de han solidarizado con distintas acciones.

Una de ellas es la recolección de víveres y otros artículos para para entregar a las personas afectadas, como lo han hecho comerciantes del mercado quienes se organizaron para apoyar con alimentos no perecederos, ropa, medicamentos e inclusive artículos y aparatos electrodomésticos.

"Nosotros afortunadamente estamos bien, no nos pasó nada y por eso debemos de ayudar a quienes no corrieron con la misma suerte, pues no sabemos cuándo nosotros podamos necesitar de una mano", señaló la locataria Macará Jaramillo.