Continúa prófuga Mirna García López, PGJEH informa avances en investigación

Luego que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó los avances en la investigación que lleva a cabo para ejecutar la orden de captura contra la exdirigente magisterial, Mirna García López, el Juzgado Primero de Distrito pidió a los representantes legales de la Sección XV del sindicato docente dar contestación en tres días a las autoridades judiciales.

Desde 2018, la Policía Investigadora de la PGJEH envía un documento donde desglosa cuáles han sido las acciones para lograr la detención de la profesora señalada de abuso de confianza por el supuesto desvío de 123 millones 928 mil 285 pesos, como parte del amparo 1259/2018 que se le otorgó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En atención a su contenido, se tiene al comandante de la Unidad de Aprehensiones I de la Policía Investigadora de la PGJEH informando el cumplimiento de la ejecutoria en el presente juicio de amparo y para ello remite el reporte mensual de actividades relativas a la acción persecutoria (contra la exlideresa)" se detalla en la resolución del Consejo de la Judicatura Federal.

Asimismo, ordena a la Sección XV dar contestación en tres días y en caso de no hacerlo, la ley de amparo en su artículo 169 señala una multa de 20 a 150 días de salario. Sin embargo, se puntualiza que derivado de la pandemia de COVID-19 y al ser un asunto considerado no urgente, no corren los términos, pero una vez que se normalicen las actividades el representante magisterial deberá dar contestación.

La corporación, desde marzo de 2018, debe desglosar y otorgar al organismo gremial un parte de actividades que permitan conocer las diligencias para llevar a cabo el mandato de reaprehensión contra García López, según lo resuelto el 26 de febrero de ese año por el titular del Juzgado Primero de Distrito, Diego Alejandro Ramírez Velázquez.

García López fue señalada por el supuesto delito de robo agravado y estuvo privada de su libertad del 12 de diciembre de 2014 al 23 de septiembre de 2015 en el Centro de Readaptación Social de Pachuca (Cereso).

Tras ganar un amparo, la imputada obtuvo su libertad en 2015. Sin embargo, el 6 de mayo de 2016 el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito revocó el recurso, luego de que se solicitara un procedimiento de revisión (324/2015).

Según la PGJH, la notificación fue informada al juez primero penal de Pachuca, Porfirio Cruz Ramírez, quien giró instrucciones para su reaprehensión y desde 2016, autoridades judiciales en el estado pidieron a la Interpol que activara una alerta migratoria y notificación roja, mediante el oficio CM/Interpol/007,116/2016.