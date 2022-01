Continúa robo de autos en Actopan, pese al discurso de autoridades municipales

El robo de vehículos automotores predominó en Actopan durante 2021 con 86 denuncias presentadas ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal y 2022 inicia en el mismo tenor, de acuerdo con señalamientos de algunos afectados.

Durante los primeros días del año fue robado un Nissan, Tsuru color rojo, modelo 2008, mientras permanecía estacionado frente a un centro escolar el domingo pasado, lo que se considera como la primera sustracción de este tipo en 2022.

A través de redes sociales fue denunciado el hecho y los vecinos se pronunciaron por exhortar a las autoridades municipales, encabezadas por la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno, a implementar estrategias que hagan frente a este problema.

Hace una semana el director de Seguridad Pública Municipal, Roberto García Vite compareció ante el Cabildo y aseguró que su área ha trabajado en mitigar el robo de autos mediante recorridos por las zonas consideradas como focos rojos.

Algunas de ellas son el tianguis de La Estancia y el centro de la cabecera municipal y que gracias a ello han disminuido los robos “drásticamente”, pero la población refuta ese informe, al que califica ya como altamente inverosímil.

"No queremos decir que ya no nos roben, pero ahora ya no es lo mismo que antes, pues anteriormente teníamos dos o tres cada miércoles, que es el día de tianguis, y ahora los mismos dos o tres pero al mes”, refirió el jefe policiaco.