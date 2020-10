Continúa violencia política por razones de género contra candidatas en Hidalgo

A una semana de las votaciones en Hidalgo, la violencia política de género continúa contra algunas candidatas, quienes en redes sociales denunciaron que han sido víctimas de hackeos y difusión de material privado.

La candidata a regidora de Actopan por el partido local Podemos, Carlynn Houghton, dio a conocer que difundieron dos fotografías privadas tomadas sin su consentimiento.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la aspirante señaló que dichas imágenes son de hace varios años.

La aspirante hizo un llamado a que se apruebe la Ley Olimpia en Hidalgo, pues dijo que actualmente la iniciativa está congelada en el Congreso del estado. La norma contempla castigos para quien produzca y distribuya material de carácter sexual sin el consentimiento de las y los involucrados.

En otro caso, a través de su cuenta personal del Facebook, la candidata de Morena a la presidencia de Actopan, Tatiana Ángeles, manifestó que ‘hackearon’ su cuenta y la de su hijo.

"Han entrado a mi cuenta y han puesto palabras que no son las mías. Yo no insulto. Además, no puedo borrar ese comentario", explicó en su publicación.