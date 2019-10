Continúan congeladas cuentas de UAEH por presunto lavado de dinero

Seis cuentas bancarias de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) que suman un monto de 151.8 millones de dólares, continúan congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el rector Adolfo Pontigo Loyola.

Estas cuentas bancarias fueron congeladas desde hace nueve meses, luego de que el 22 de febrero la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó ingreso de dinero atípico procedente de bancos en Suiza, por lo que inició una investigación por presunto lavado de dinero.

El funcionario indicó que se mantienen a la espera de los resultados tras las pruebas que entregaron para comprobar que el dinero depositado en dichas cuentas es de origen legítimo, pero "hasta este momento seguimos en la misma circunstancia. No he tenido una respuesta oficial y no hay documento".

En entrevista, Pontigo Loyola expresó que en su calidad de abogado sabe que hay tiempos y procesos que tienen que cumplir porque se revisan a detalle.

Indicó que permanecen a la espera de que sean llamados por la UIF para comparecer y aclarar la procedencia del dinero incautado.

Cabe recordar que anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera descongeló 224 cuentas para el pago de nómina, becas y gasto corriente necesario para la operatividad de la casa de estudios; sin embargo la controversia por los 151.8 millones de dólares continúa.

12 PATENTES DE LA UAEH SERÁN COMERCIALIZADAS

El patronato de la UAEH, en coordinación con el Parque Científico y Tecnológico de esta casa de estudios, creará una empresa para administrar las 12 patentes que ya tienen registro; la mayoría se trata de desinfectantes para frutas, verduras y otros alimentos con base en la jamaica.

En conferencia de prensa para dar a conocer las distintas patentes ya registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el ingeniero Víctor Sánchez, responsable de la oficina en materia informó que están en pláticas con empresas interesadas en comercializar el producto.

Los investigadores Javier Castro y Carlos Gómez Aldape detallaron que generar estas patentes tuvo un costo de entre 1.5 millones y 3 millones de pesos, la mayoría fueron recursos para investigación.