Continúan intentos de fraude con programas del Bienestar, acusan internautas

Por medio de redes sociales, habitantes de Chilcuautla acusan intentos de fraude por supuestos promotores de programas de Bienestar Hidalgo, a través de la plataforma Facebook.

Explican que por medio de publicaciones ofrecen a internautas brindarles acceso a algún programa, beca o apoyo que otorga el gobierno federal, los cuales presuntamente hacen llegar a través de los Servidores de la Nación y la delegación de Bienestar.

Esto es un fraude, yo mandé mensaje y me dijeron que según tenía que depositarles 800 pesos para que me pudieran asegurar que iba a recibir el apoyo para mi negocio de 25 mil pesos, pero que primero tenía que depositarles y enviarles mi documentación", escribió Carlos Uribe, uno de los usuarios.

De igual forma, Martha González, otra usuaria, añadió que en su caso mandó la documentación solicitada y al estar a punto de hacer el pago "mis hijos me dijeron que no pagara que porque para esos programas no se hace la solicitud por internet", indicó.

Del mismo modo, afectados mencionaron que el monto que les fue requerido una vez que mandaron mensaje al supuesto promotor, fue incluso de hasta 3 mil pesos para supuestamente asegurar que recibirían 25 mil pesos de apoyo.

Ante tal situación, por medio de la página oficial de Servidores de la Nación de Chilcuautla, se emitió un comunicado oficial en el que recalcan a la población no confiar en ese tipo de publicaciones para evitar ser víctimas de fraude.

Especifica que cualquier trámite que se realiza para obtener los beneficios que ofrece el gobierno federal, es única y exclusivamente de manera personal en los centros integradores de desarrollo o, en su caso, en las oficinas del Banco del Bienestar.

ADVIRTEN POR FRAUDES A ESTUDIANTES

En días pasados, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) advirtió a estudiantes de educación media superior y superior, beneficiarios de las becas Benito Juárez y Miguel Hidalgo, evitar caer en fraudes en los que se obtienen sus datos personales, lo cual realizaban por medio de aplicaciones apócrifas.

