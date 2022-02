Continúan robos en Pachuca, captan a ladrón en Santa Julia

La colonia Santa Julia de Pachuca se une a la lista de focos rojos en materia de seguridad, pues a plena luz del día un ladrón robó la báscula de un negocio de abarrotes con un arma blanca, pero gracias a cámaras de seguridad se conoce su rostro y el vehículo en el que escapó.

El pasado 9 de febrero, un negocio de abarrotes ubicado en la calle 5 de Mayo en la colonia Santa Julia recibió una visita no deseada, ya que un hombre entró a robar la báscula del negocio con cuchillo en mano, pero fue identificado gracias a la cámara de vigilancia de una casa cercana, donde incluso se observa el vehículo en el que emprende la huida.

En el video se ve que el sujeto, de estatura media, viste una chamarra color vino y lleva la báscula escondida en una caja que carga para no generar sospecha, el coche lo dejó estacionado en la calle Juan Aldama, aledaña al lugar de los hechos. El vehículo es de color oscuro, alargado, de cuatro puertas y no cuenta con un tapón en la llanta frontal derecha, pero no se distingue marca ni placas.

OLA DE ROBOS EN PACHUCA

Este hurto se une a la larga lista de robos que en las últimas semanas han tenido lugar en la capital hidalguense, como en la colonia Periodistas y Real de Minas, donde vecinos han manifestado su inconformidad incluso con lonas donde se exhibe a los perpetradores.

En la colonia Periodistas, los robos a casa habitación han aumentado a decir de los propios habitantes y locatarios, mismos que mediante lonas manifestaron su hartazgo sobre la situación de inseguridad de la que aseguran son víctimas.

Tres lonas colgadas en diferentes puntos de la colonia muestran las fotos de dos de los presuntos ladrones, que fueron identificados por cámaras de videovigilancia y exhibidos para que las personas los reconozcan y puedan realizar la denuncia pertinente.

Durante las últimas semanas, aseguran habitantes de la colonia Periodistas, esa zona se ha convertido en un foco rojo en materia de seguridad, ya que varias casas fueron robadas por individuos identificados gracias a las cámaras de videovigilancia y exhibidos en lonas colocadas en sus principales calles.

De acuerdo con locatarios de la calle Adrián Guerrero Díaz, una de las principales de la zona, las lonas fueron colocadas el fin de semana pasado en esa calle y en aledañas como la Felipe Ángeles y Rafael Vega Sánchez.

De igual manera, algunos vecinos entrevistados por AM Hidalgo confirmaron los recientes robos, pero dijeron desconocer la ubicación exacta de las casas afectadas, solo se enteraron por los rumores esparcidos por los habitantes.

Pobladores de la Periodistas consideran que la delincuencia inició en las colonias Doctores y Real de Minas, para después llegar hasta su zona.

En recientes días, este medio de comunicación atendió a los vecinos de la colonia Real de Minas, cercana a la Periodistas, donde de igual manera aumentó la delincuencia.

De acuerdo con vecinos, los registros puestos por la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), fueron los principales objetos robados. Al respecto mostraron un video en el que identificaron al perpetrador del último hurto de ese tipo, cometido el 3 de febrero.



