Convencerá PRI a electores con argumentos y ‘no con lana’: Julio Valera

Con argumentos y no con dinero será la forma en la que los futuros candidatos a los 84 municipios que postulará el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo saldrán a convencer a los electores.

“Hoy es muy claro que los grandes esfuerzos y logros no van en función de ‘la lana’, pues a ti no te voy a convencer por el dinero. A la gente se le va a convencer con argumentos y pruebas, y no porque llevo algo en la bolsa”, señaló Julio Valera Piedras, secretario general del PRI en el estado.