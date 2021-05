Convoca IEEH a consulta para elección de delegado en Ahuatitla

La consulta indígena convocada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para decidir si Ahuatitla tendrá uno o dos delegados, es un gran paso para el desarrollo de esa comunidad de San Felipe Orizatlán, más allá del resultado que arroje la participación del 30 de mayo, indicaron habitantes del lugar.

Tras un mes de que pobladores acudieron a Pachuca para manifestarse en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) y del IEEH con el fin de exigir la realización de la consulta, el instituto estatal emitió la convocatoria dirigida a mujeres y hombres de Ahuatitla para que participen en el proceso de elección.

Ante ello, algunos de los habitantes que participaron en la manifestación del 30 de marzo comentaron a AM Hidalgo que “es un gran paso, más allá del resultado que se vaya a dar, siempre hemos dicho si queda uno o dos vamos a respetar el resultado”.

Lo importante, dijeron, es que ya se decida porque las personas tienen que organizarse en la manera de trabajar en favor del desarrollo de la comunidad, “es necesario que la comunidad crezca, hay muchos proyectos pendientes y cuestiones que están atoradas por esa indecisión”.

Los entrevistados omitieron dar sus nombres para no interferir en la decisión de sus vecinos, pero comentaron que son de los que están a favor de que haya un delegado, ya que desde el principio estuvieron de acuerdo en la unidad de la comunidad; sin embargo, comentaron que respetarán los resultados.

Recordaron que después de su visita a Pachuca las autoridades electorales acudieron dos veces a San Felipe Orizatlán, una fue para notificar a los dos grupos de los delegados que están en pugna sobre la realización de la consulta.

Mientras que la segunda visita fue para llevar las convocatorias, el diseño de la boleta para el voto y los audios para el voceo. Actualmente, ya pasan a vocear en las calles, avisan por la radio y en redes sociales para que todos los pobladores asistan y decidan si quieren un delegado o dos.

DESARROLLO DETENIDO

Comentaron que algunas de las problemáticas detectadas derivado de la pugna por el liderazgo es la falta de identidad, ya que muchos jóvenes no quieren estar ahí y se van a trabajar a otro lugar, lo que genera delincuencia y drogadicción.

Indicaron que el tener dos autoridades no reconocidas origina que por un lado les llaman la atención y por el otro lado los defienden, entonces no pueden aponer fin a la problemática de la delincuencia porque no respetan a los líderes.

Destacaron que cuando lograron la unidad, previo a las impugnaciones, el año pasado construyeron un puente que era necesario en la comunidad, con cooperación de la gente y mano de obra, sin necesidad de pedir apoyo al gobierno, por lo que esperan que cuando se emita la resolución puedan continuar con más proyectos en favor del desarrollo de Ahuatitla.

El 30 de abril, el IEEH emitió la convocatoria para la consulta indígena, derivado de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 21 de octubre de 2020, esto tras distintas impugnaciones de habitantes ante la división por tener uno o dos delegados.

De acuerdo con las bases, el periodo informativo para los pobladores de la comunidad comprende del 24 de abril al 29 de mayo, el voto será el día 30 del presente mes en las instalaciones de la escuela primaria General Nicolás Bravo.

Los resultados se difundirán del 31 de mayo al 7 de junio.