Convocan marcha en Tizayuca para pedir restricción vehicular solo un día por semana

A fin de no limitar las actividades comerciales, la asociación civil Frente Ciudadano por el Cambio de Tizayuca propone que el programa ‘Hoy no Circula’ en Hidalgo se aplique solo un día a la semana.

Así lo hicieron saber a través de una circular con la cual convocan a una marcha pacífica el próximo martes de 12 de mayo en el municipio, con la finalidad de pedir a las autoridades modificar la medida con la cual buscan reducir la movilidad durante la contingencia sanitaria.

Leer también: Mañana inicia Hoy no circula en Hidalgo por COVID-19

“Se están tomando medidas incorrectas al dejar negocios cerrados y, en consecuencia, a familias sin dinero para comer”, señaló Oscar Tapia Moreno, integrante del Frente Ciudadano por el Cambio de Tizayuca, quien agregó que “no estamos en contra de las medidas sanitarias”.

De igual forma, piden “piso parejo” para la comercialización de diferentes productos “pues no se nos hace justo que a grandes empresas comerciales les permitan seguir abiertas”, agregó.



El programa Hoy no Circula fue iniciado hace una semana por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), luego que autoridades federales informaron que en la entidad no se respeta el llamado a quedarse en casa.

Por ello, el gobierno estatal aplicó la restricción vehicular a fin de reducir los índices de movilidad en la entidad, en acato las medidas sanitarias de la fase tres de la contingencia emitida por el Consejo de Salubridad General.

La restricción de movilidad quedó de la siguiente manera: los automotores particulares cuya matrícula termine en par, dejarán de circular los lunes, miércoles y viernes, así como los primeros, terceros y quintos domingos de mes; mientras, quienes tengan placas con último número non, no podrán circular martes, jueves, sábado y los segundos y cuartos domingos del mes.

Cabe señalar que en esta semana la SSPH dará a conocer cuántos vehículos han intervenido y multado por incumplir con la restricción.

Te puede interesar: Vigilan puntos de control vehicular para evitar irregularidades

La marcha pacífica del Frente Ciudadano por el Cambio de Tizayuca está convocada para el martes 12 de mayo a las 10:00 horas, en el estacionamiento del Aurrera, para expresar su inconformidad frente al palacio municipal.