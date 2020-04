Coronavirus no calla a mariachis, pero les impide trabajar; Marcos narra su experiencia

Marcos Catalán Ángeles lleva más de 48 años de trompetista; de estos, 26 como mariachi. Sus mayores ingresos se generan de presentaciones en celebraciones y eventos, pero tras el anuncio de gobiernos municipales, estatal y federal para cerrar salones de fiestas y evitar reuniones con más de 50 personas a fin de prevenir contagios de COVID-19, no ha tenido trabajo.

Ayer, junto con 90 mariachis, se manifestó en la explanada de plaza Juárez, en Pachuca, con la interpretación del Son de la Negra; México lindo y querido; El hidalguense, y Cielito lindo, para hacer un llamado a la autoridad a que los apoye, pues desde hace dos semanas no generan ingresos y han sido afectadas más de 180 familias de músicos.

Catalán Ángeles nació en El Nith, Ixmiquilpan. Actualmente tiene 67 años de edad y aprendió a tocar la trompeta a los ocho años, cuando su padre, músico nato, le enseñó las notas musicales.

A los 15 años empezó a trabajar, pues su familia, integrada por cinco hermanos y sus padres, necesitaba otro ingreso.

Ya no fui a la escuela, llegué a Pachuca a los 19 años, entré a trabajar al gobierno del estado de Hidalgo, en la banda sinfónica, allí estuve varios años, me dedicaba también a impulsar sonoras y orquestas, pero me gustó más el mariachi”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.