Coronavirus pone en riesgo 18 millones de empleos

Una cuarentena para el sector productivo será devastador. Millones de emprendedores, micro y pequeños negocios no aguantarán un paro temporal, e incluso, esta semana algunos despidieron personal por falta de liquidez ante la disminución de clientes por el Covid-19.

Además, otras grandes industrias y actividades ya registran impactos por la emergencia sanitaria, como el turismo, los sectores automotriz, eléctrico y electrónico.

EL UNIVERSAL publicó ayer que uno de los temas que más preocupa a los analistas es la ausencia de una estrategia fiscal para apoyar a las empresas y minimizar los efectos sobre el empleo.

De acuerdo con un reporte del área de análisis económico de BBVA México, en abril se vivirán más los efectos del desempleo.

El autor del análisis, David Cervantes, prevé que de manera inicial un impacto negativo en trabajos temporales, un freno en los permanentes, y dependiendo de la duración de la parálisis, la pérdida o destrucción de puestos será mayor.

Detalló que los sectores más vulnerables al impacto negativo son comercio, restaurantes, transporte y turismo, con 32.7% de los 55.7 millones de ocupados en México, es decir, 18 millones de personas.

Duro impacto en CDMX

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, Eduardo Contreras, dijo que en cálculos conservadores 10% de los negocios de la Ciudad de México cerrará, es decir, 42 mil establecimientos vulnerables a la caída en la demanda por el coronavirus.

Todos los pequeños negocios son sensibles, aunque en mayor medida papelerías, taxis, tiendas de uniformes, cafés internet, fondas y abarrotes, porque son negocios que van al día en ventas, pero éstas cayeron 80% tan sólo esta semana.

Por ejemplo, una tienda o cocina económica que vendía de 2 mil a 3 mil pesos al día, bajó ventas a 300 pesos, lo cual es grave para su continuidad y viabilidad financiera.

“Para el ambulantaje está previsto que sea peor, tenemos una población activa de 4 millones 84 mil personas, de las cuales 25% tienen un negocio informal y si no venden un día es difícil que se recuperen... pueden quedar en el desamparo”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de la Ciudad de México, Marco Antonio Buendía, dijo que con inactividad de entre 10 y 12 semanas se “acabaría con la industria”, pero también con proveedores, ya que los que suministran tortillas, refrescos, cárnicos, verduras, artículos de limpieza y mantelería, también sufrirán el impacto.

El coordinador del Laboratorio de Análisis, Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, expuso que la afectación por el menor consumo derivado del Covid-19 será para todas las empresas, sin importar tamaño o si son comercio formal o ambulantaje.

Además de que al decidirse que las clases se suspenderán del 20 de marzo al 20 de abril, no se terminó bien la quincena, así que las empresas tendrán que ver cómo completan para pagar a sus trabajadores.

Esto afectará al gobierno federal, porque si las empresas no venden y no generan ingresos caerá la recaudación por IVA, IEPS e ISR, que en un escenario moderado tendrá una caída de 31% de ingresos tributarios y de 21.7% en petroleros.

Carecen de plan de desastres

El CEO de la consultora en logística LDM, José Ambe, dijo: “Hay un impacto importante, no lo podemos negar, el peor es que ninguna empresa está preparada para este nivel de crisis, 90% de las Pymes no cuentan con plan de recuperación de desastres” o no tienen finanzas sanas o están endeudadas.

“Una Mipyme con un plan puede tener líneas de crédito, aquellas que pueden realizar paros técnicos que no mermen su liquidez, con buenos acuerdos con proveedores para aplazar acciones, saldrán libradas. Pero las endeudadas que no tienen para cubrir la quincena o mal parados serán afectadas”, expuso.

Por ello, comenta que las empresas con baja en ventas tienen que evaluar su liquidez futura a 60 y 90 días, si tendrán suministros, las compras esenciales a realizar; para ello, hay que definir un plan de acción en lo que se llama un cuarto de guerra, con contador, el de compras, el dueño y los que tomen decisiones en el negocio, para planear la estrategia cada 24 horas.

Peligro para Mipymes

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme), Alejandro Salcedo Pacheco, alertó que si el gobierno no da estímulos fiscales, 100 mil unidades podrían cerrar de forma permanente.

Aunque dijo que la mayoría de ellos abren los comercios, al bajarse las ventas registran pérdidas por 30 mil millones de pesos. Con la estimación de que una vez que se termine la crisis sanitaria se llegarán a pérdidas de 250 mil millones.