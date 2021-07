Corren a hombre de restaurante por comerse 15 paltos de pasta y pedir 8 más

Brasil.- La historia de un hombre que ingresó a un restaurante que ofrecía comida "ilimitada" por una cantidad fija, se viralizó en redes sociales. El comesal fue corrido del negocio por comerse 15 platos de pasta y pedir ocho más.

Se trata de João Carlos Apolonio, habitante de São Paulo, quien se convirtió el pintor más famoso de Brasil por su forma de comer.

El hombre relató mediante un video, que él ingresó a comer al lugar porque le ofrecieron toda la pasta que pudiera comer por un precio estipulado. A pesar de no traer tanta hambre, decidió aceptar la promoción y pidió una gran cantidad de comida, lo que ocasionó que los empleados del restaurante se rieran.

Ni siquiera tenía mucha hambre porque en la mañana me había comido ocho panecillos. Para empezar, me mandaron cinco lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, dijo.

Luego de comerse 10 platos, pidió una segunda tanta y uno de los meseros le advirtió que si no se los acababa tendría que pagar una multa. Carlos no se echó para atrás con dicha advertencia, tampoco se sorprendió cuando los platos llegaron con más comida que los pasados.

Los platos se fueron acumulando en su mesa ante la mirada sorprendida de los empleados del negocio. El colmo llegó cuando pidió otros ocho platos más. Ante la petición, el dueño del restaurante le pidió que se fuera.

El gerente me llamó para hablar y me pidió que me fuera. Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”.