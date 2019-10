Corruptos “ríndanse, los tenemos rodeados”, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se permitirán prácticas de corrupción, ni de influyentismo en concesiones del agua, por lo que advirtió a los corruptos: “ríndanse, los tenemos rodeados”.

En conferencia de prensa, el Ejecutivo federal indicó que en los sexenios pasados se entregaban permisos de explotación del agua por compromisos políticos.

“Si se actuaba así (es) porque había influyentismo y corrupción, pero ahora ya no vale nada de eso. Si se construye sin permiso o se entregaron permisos chuecos hay autoridades (…) no se va a permitir. ¿Qué le digo a los corrupto? Ríndanse, los tenemos rodeados”, dijo.

“Tenemos que poner orden en el tema del agua, cuidar el agua, no otorgar permiso de construcción en donde no hay agua; (no construir) unidades habitacionales en donde no se tienen los servicios básicos, donde no hay gua y demás donde hay problemas serios de vialidad”.

En Palacio Nacional, el mandatario indicó que se tiene que cuidar el agua y no agotar todos los recursos naturales, puesto que “¿qué se les va a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Tenemos que actuar de manera responsable y proceder legalmente”.