Corta CFE luz a bachillerato en Pachuca

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica al bachillerato coronel Nicolás Romero, ubicado en la zona norponiente de Pachuca.

Ya que los alumnos no tienen internet en casa, los profesores junto con los estudiantes realizaron colectas para instalar este servicio en la institución educativa, con la finalidad de continuar con los planes de estudios, con apego a las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

Ahora que nos cortan la energía eléctrica, esta alternativa se ha ido”, señalaron los docentes durante conferencia de prensa, transmitida por Antorcha Campesina.

Además, al no contar con energía eléctrica, las bombas no funcionan por lo que no habrá agua para el lavado de manos.

Desde marzo de 2020, cuando iniciaron las clases virtuales, a los profesores de este plantel les retuvieron el salario, por lo que responsabilizaron de la situación que impera a las autoridades estatales.

