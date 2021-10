Costará 500 pesos por familia regreso a clases en preescolar Ra Hyats I de Ixmiquilpan

El eventual regreso a clases presenciales en el jardín de niños Ra Hyats I costará 500 pesos por familia para dar mantenimiento al inmueble, comprar artículos de limpieza, un arco sanitizante y proceder con la fumigación.

Son aproximadamente 600 alumnos distribuidos en tres grados del preescolar ubicado en Dios Padre, Ixmiquilpan quienes esperan retornar a las aulas luego que Hidalgo cambió a color verde en el semáforo epidemiológico.

Los padres de familia llevaron a cabo una reunión donde se acordó la cooperación para rehabilitar el plantel, desinfectar y fumigar salones y comprar de un arco sanitizante para hacer frente del COVID, explicó Lourdes Hernández.

El monto de 500 pesos por familia fue sometido a votación y aprobado por mayoría con la opción de cubrirlo en parcialidades a partir de este mes y hasta el último día de noviembre próximo, relató la madre de familia.



En tanto, Claudia González dijo que “aún no existe fecha para el regreso a clases, pero se debe tener la escuela en las mejores condiciones, no vamos a esperar a que digan que entramos ya y no tengamos tiempo de arreglarla”.

Ingrid Chávez agregó que en cualquier momento las autoridades de Salud y Educación del gobierno estatal pueden indicar la reapertura del plantel, como ha pasado en otros municipios, "donde ha sido unos cuantos días antes”.

El próximo domingo 24 de octubre se realizará la primera faena, donde padres de familia del jardín de niños Ra Hyats I acudirán a realizar trabajos de limpieza en las distintas áreas que integran el plantel.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recomendó la difusión oportuna de los planes de regreso a clases presenciales como elemento crucial en el contexto de la pandemia de COVID.

Y dijo que las entidades federativas de México deben considerar que contar con estrategias para ello brinda certeza en la planeación y expectativas de la comunidad educativa, durante la evaluación de Aprende en Casa 2021.

