Costó 100 mil pesos rehabilitar el Reloj hace 9 meses, ahora deberán hacerlo de nuevo

Con un costo de 100 mil de pesos por el uso de técnicas italianas realizadas tras contradicciones entre la alcaldía de Pachuca y el Concejo Municipal, el 9 de junio de 2021 se llevó a cabo la última restauración del Reloj Monumental de Pachuca luego de las pintas hechas el 28 de septiembre de 2020.

Recientemente, el monumento histórico del centro de Pachuca nuevamente terminó con consignas, por lo que deberá ser restaurado cuando hace unos meses autoridades gastaron 100 mil pesos en ello.

De acuerdo con el área de Comunicación Social del ayuntamiento capitalino, en los próximos días se analizará la situación y determinarán en primera instancia el costo de las reparaciones para dictaminar el proceso a seguir.

ÚLTIMA RESTAURACIÓN

En marzo de 2021 la rehabilitación del monumento fue demorada ya que la alcaldía actual encabezada por Sergio Baños entró en contradicciones con la arquitecta Araceli Vargas Islas, quien fungió como directora del Instituto Municipal de Investigación y Planeación durante la administración del Concejo Municipal Interino.

Dichas contradicciones se dieron porque el alcalde aseguró ante medios de comunicación que los trabajos de limpieza no se habían realizado debido a que antes era necesario conocer el método para retirar las pintas, así como el costo para ello; asimismo, mencionó que igualmente hacía falta una nueva autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Por otro lado, en su cuenta de Facebook Vargas Islas mencionó en aquella ocasión que se encontraba a cargo de la limpieza de la torre del Reloj luego que las manifestantes realizaron las pintas.

Afirmó además que la reparación no se llevó a cabo antes debido a que no recibió la importancia necesaria por parte de la actual administración y no por falta de autorización del INBAL.

DE 250 MIL PESOS BAJÓ A 100 MIL

Después de dichas contradicciones, en junio del año pasado se aprobó la restauración con un costo de 100 mil pesos, a pesar de que meses atrás se dio a conocer un presupuesto de casi 250 mil pesos que generó el conflicto entre la alcaldía y la arquitecta Ivon Vargas, quien, como se mencionó anteriormente, hasta ese momento era la encargada del trabajo.

Quien finalmente llevó a cabo las labores fue el arquitecto Luis Fabián Paz Santander, que aplicó técnicas italianas con tecnología de pulverización para no dañar la estructura del monumento.

PROYECTO

Durante la sesión ordinaria de cabildo realizada el 19 de agosto de 2021, 14 regidores capitalinos presentaron la iniciativa para crear el Reglamento para la Conservación y Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Pachuca.

El proyecto fue enviado a las comisiones permanentes de Gobernación, Bandos, Reglamentos y Circulares, así como a la de Educación y Cultura, mismas que aún no elaboran el dictamen pertinente.

Cristian Caballero, uno de los regidores del PRI que propuso dicho reglamento, expresó que pretenden crear mesas de trabajo y diálogo con expertos y sociedad civil para crear el estatuto "y así mantener en buen estado el Centro Histórico de la ciudad”.

De igual manera la síndica hacendaria Erika Trujillo declaró que ese tema no fue tomado en cuenta durante pasadas administraciones, pues, aunque en 2017 fue propuesto por una regidora del PAN, no obtuvo votación favorable.