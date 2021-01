Covid-19: Pulmones quedan más dañados que los de fumadores, dice experta

Con el tiempo y los estudios en torno a los efectos del Covid-19 se han podido conocer detalles sobre las consecuencias del coronavirus en los pulmones, pues incluso los asintomáticos han llegado a tener un deterioro en estos órganos.

A las investigaciones llevadas a cabo por distintos estudiosos se suma la voz de Brittany Bankhead-Kendall, cirujana traumatológica y profesora asistente de la Universidad Técnica de Texas, quien ha afirmado que al recuperarse del SARS-CoV-2, algunas personas tienen más frágiles sus pulmones que los de los fumadores.

"Los pulmones 'post-Covid' se ven peor que cualquier tipo de pulmón de fumador que hayamos visto. Y colapsan. Y se coagulan. Y la falta de aire persiste y no para" afirmó a través de su cuenta de Twitter.

I don’t know who needs to hear this, but “post-Covid” lungs look worse than ANY type of terrible smoker’s lungs we’ve ever seen.

And they collapse. And they clot off.

And the shortness of breath lingers on... & on... & on.

— Brittany Bankhead-Kendall MD (@BKendallMD) January 4, 2021