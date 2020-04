Covid-19 traerá las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión: FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anticipó que la crisis del Covid-19 traerá las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión porque llevará a 170 países a tener un crecimiento negativo del ingreso por habitante.



“Hoy nos enfrentamos a una crisis como ninguna otra”, manifestó a unos días de dar a conocer en el marco de la Reunión de Primavera -que será virtual- el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO por sus siglas en inglés).



Advirtió que el panorama podría empeorar dependiendo de muchas variables, como la duración de la pandemia, por eso insistió que los países deben enfocarse en cuatro prioridades:

Continuar con medidas esenciales de contención y apoyo para los sistemas de salud.

Proteger a las personas y empresas afectadas con medidas fiscales y financieras oportunas y específicas.

Reducir el estrés del sistema financiero y evitar el contagio.

La sombría perspectiva que ve el FMI, agregó, se aplica tanto para las economías avanzadas como en desarrollo. Esta crisis no tiene fronteras, afirmó.



“Se espera una recuperación parcial en el 2021”, consideró Georgieva en un discurso pronunciado esta mañana bajo el título: “Enfrentando la crisis: prioridades para la economía mundial”.



Advirtió que así como la emergencia sanitaria afectará a la población más frágil, en términos económicos, la crisis golpeará más a los países vulnerables.



De hecho, destacó que en los últimos dos meses, la salida de capitales de los países emergentes, es de más de 100 mil millones de dólares, tres veces más a la que se registró durante la crisis financiera mundial.



Puso de relieve que dadas las medidas de contención necesarias para frenar la propagación del virus, la economía mundial está recibiendo un golpe sustancial.



Lo anterior está afectando a las pequeñas empresas, el transporte y el turismo, y en la mayoría de los países, los trabajadores están más expuestos porque se ganan la vida por su cuenta.



Hizo ver que los países de mercados emergentes y las naciones de bajos ingresos, sobre todo en África, América Latina y gran parte de Asia, tienen un alto riesgo por sistemas de salud débiles, ciudades densamente pobladas y barrios pobres en donde el distanciamiento social no es una opción.



Georgieva mencionó que hace tres meses, el FMI estimaba un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 países miembros del organismo para este 2020.Pero hoy, ese número ha cambiado de rumbo: “Ahora proyectamos que más de 170 países experimenten un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año ".



Sobre las posibilidades de recuperación, la funcionaria del organismo multilateral anticipó que podría ser de manera parcial.



"Si la pandemia se desvanece en la segunda mitad del año, lo que permite un gradual levantamiento de las medidas de contención y reapertura de la economía: nuestra suposición de base es para una recuperación parcial en 2021”.



No obstante, aclaró que existe una gran incertidumbre en torno a las perspectivas; podría empeorar dependiendo de muchos factores y variables, incluida la duración de la pandemia.