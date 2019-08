Creo que las matemáticas me van a servir en la vida: Íker

Estado de México.- La primera operación que el pequeño Íker resolvió mentalmente a los cinco años fue “2+4+8+9=23”.

Después el niño se dio cuenta que podía resolver sumas y restas de cuatro dígitos. Esa habilidad innata del menor mexiquense de nueve años y originario del municipio de Coacalco, le permitió ganar el Campeonato Internacional de Cálculo Mental celebrado el 20 de julio en China, en la categoría kids.

Sentado en una banca del kiosko principal de Coacalco, aún somnoliento porque el cambio de horario del país asiático donde estuvo casi dos semanas apenas lo comienza a resentir, el “niño genio”, como ya le llaman algunos, está convencido de lo que será cuando sea grande.

El camino del éxito no fue tan fácil para Íker y su mamá Karina. Para poder pagar los boletos de avión y estancia en China tuvieron que vender dulces, hacer rifas y botear en las calles.

Los funcionarios del ayuntamiento de Coacalco, desde el alcalde Darwin Eslava, así como los integrantes del Cabildo, directores, subdirectores y personal en general, armaron la “vaquita” para completar para el viaje.

Karina Hernández Campuzano, la madre de Íker, quien es profesora en un preescolar, recordó que desde que su hijo decidió participar en el certamen nacional de Cálculo Mental que se efectuó en el estado de Querétaro, ella le dijo que ganaría el concurso.

Otra meta que se fijó el pequeño mexiquense fue la de obtener el triunfo en el certamen internacional celebrado este 2019 en el país asiático y la cumplió.

Setenta operaciones de cuatro dígitos respondió de manera correcta en menos de cinco minutos y se impuso a más de 700 participantes de países como Indonesia, Uzbekistán, México, India, Rusia, Camboya, Portugal, Bangladesh, Panamá, España, China, Irlanda, Croacia, Malasia, Ecuador y Filipinas.

Las matemáticas me atraen porque es algo que me gusta. Yo a los cinco años mi mamá me metió al programa Aloha [Mental Arithmetic]. Descubrieron que yo tenía muy buen potencial, me dejó descansar dos años y al tercer año de primaria volví a ingresar”, comentó.