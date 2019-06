Criminaliza política migratoria a centroamericanos: El Samaritano

La política contradictoria del gobierno federal en torno a la migración centroamericana ha generado un clima de hostilidad e intimidaciones que ocasiona disminución en el tránsito de originarios de esa región.



Yolanda Simón, coordinadora del voluntariado de la Casa del Migrante ‘El Samaritano’, en Bojay, municipio Atitalaquia, precisó que han tenido baja en la afluencia de solicitudes de apoyo, pues explicó que de 500 personas que atendían diariamente, en las últimas semanas la cifra ha disminuido hasta diez o 12.

Señaló que las medidas tomadas desde la federación no es lo que se esperaba en torno al trato que tendrían los migrantes, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México otorgaría garantías y apoyo.

Esto ocasionó, al inicio, que los mexicanos vieran en la migración una amenaza y ahora con éstas medidas donde utilizan a la Guardia Nacional se tiene un clima de amenazas e intimidaciones.

“Hay a quienes les dicen que si no se van llamarán a migración. No es la política que se esperaba y aún con lo complicado, ellos (migrantes) no van a dejar de pasar”.

Refirió que si bien ha disminuido el tránsito de migrantes, es muy difícil que pueda terminarse, especialmente en el caso de los hondureños debido a la situación que prevalece en ese país. “Aquí la gente los llega a ver como delincuentes pero es más complicado estar en sus países”.

La política del gobierno tiene poca claridad y es necesario estar conscientes que el verdadero migrante lo que quiere es solo pasar y llegar a su destino, que es Estados Unidos; México no es un país en el que quieran estar, consideró.

En la Casa del Migrante, ubicada en Bojay, les ofrecen alimentos y un lugar de descanso para que posteriormente continúen su camino.