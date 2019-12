Critica Nieto acotar superpoderes de UIF

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), calificó como un error que la Cámara de Diputados eliminara de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito la facultad para que la instancia a su cargo pudiera iniciar procesos de extinción de dominio.

Al participar en un conversatorio sobre el combate a la corrupción en el Instituto Mexicano para la Justicia, dijo que la reforma fue mal entendida por los legisladores.

"Me parece que en el caso particular de la reserva que fue aprobada por la Oposición, por un grupo de compañeros de Morena, es un error en términos de no entender el diseño institucional del congelamiento de cuentas", acusó.

Ayer, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para sustentar la facultad de la UIF de congelar cuentas bancarias y otorgarle la atribución para iniciar procesos de extinción de dominio.

La reforma fue modificada debido a que la diputada de Morena, Lidia García, presentó una reserva que elimina la posibilidad de iniciar proceso de extinción de dominio, y obliga a la UIF y a las instituciones de crédito a notificar por escrito a los afectados.

El funcionario federal afirmó que la reforma no planteaba que por sí se pudiera extinguir el dominio. Ésta contemplaba, dijo, promover dichos procesos en términos de la Constitución.

"Lo único que se planteaba es que se promovería en términos de la Constitución y esto implicaba hacerlo del conocimiento del Ministerio Publico para que, a su vez, el Ministerio Publico lo llevara ante un juez especializado en materia de extinción de dominio", sostuvo.

Nieto criticó también que los diputados aprobaran que la UIF y las instituciones de crédito deben notificar por escrito a los afectados por estas medidas, ya que en algunos casos se trata de una actividad difícil de cumplir.

"¿Cómo llegar a notificarle a Genaro García Luna? O ¿cómo notificarle a Ovidio Guzmán?", cuestionó.

"En realidad lo que hace la UIF es informar a la CNBV, y la CNBV diseminar a las 459 entidades financieras para poder congelar las cuentas, entonces esta reserva creo que es un error", insistió.

El funcionario federal dijo que le tocará al Senado de la República revisar y corregir esa reserva.