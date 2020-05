¿Cuáles son los bancos que más cobran comisión por retirar y consultar saldo?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informó que la comisión por retirar efectivo de un cajero automático, que no es del banco donde el cliente tiene su cuenta, alcanza el cobro máximo de 40 pesos en Multiva y de 10 pesos en cajeros del Banco del Bienestar.



En un comparativo sobre el costo de esta comisión de los bancos que ofrecen el servicios a sus clientes, con datos al 20 de abril, la Condusef ubicó a Bansí como el segundo banco con el costo más alto por esta operación, con 35 pesos.



En tanto, Santander, Scotiabank, Afirme, Banorte y Famsa cobran 29.59 por retiro de efectivo realizado por usuarios de la banca que no son sus clientes.



Otras instituciones con precio elevado son HSBC y BBVA con un costo de 29.50 pesos; en tanto, Citibanamex cobra 26.50 pesos y Banco Azteca 25.86 pesos.



Entre los más económicos, además del Banco del Bienestar, se ubica Banco Compartamos con una comisión de 12 pesos. Le sigue Bancoppel y ABC Capital con un costo de 12.93 pesos.



En el caso de consultas de saldo, la Condusef resaltó que la comisión varía desde 4 pesos en Banco Compartamos y hasta 12 pesos en el caso de Santander o Afirme.



“El monto de la comisión puede variar dependiendo del giro comercial en el que se ubican los cajeros automáticos, como es el caso de los supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, que generalmente cobran una comisión mayor que los situados en sucursales bancarias u hospitales”, explicó la Condusef.



El organismo recordó a los usuarios de la banca que para disminuir el riesgo de contagio por Covid-19 se debe evitar en lo posible la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas.



“No obstante, si por las condiciones actuales es estrictamente necesario realizar una operación en algún cajero automático cercano a tu domicilio, no perteneciente a la red de tu banco, es conveniente saber cuál es la comisión que cargan las diferentes instituciones por utilizar sus cajeros, bien sea con tarjeta de débito o de crédito”, dijo la Condusef.



A diciembre de 2019, las tarjetas de débito emitidas en México alcanzaron los 127.3 millones y las de crédito sumaban 24.4 millones. Con las primeras se realizaron el año pasado un total de 2 mil 19 millones de operaciones en cajeros automáticos y 16.1 millones con las de crédito; así, el uso de la tarjeta de débito significa el 99.2% del total de las transacciones que se realizan a través de cajeros, con el 99.3% del monto operado.



A continuación el listado completo del cobro de comisiones por retiro y consulta de saldo en cajeros automáticos: