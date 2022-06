Da TEEH 5 días a presidenta de Ixmiquilpan para entregar información a síndico

Por no entregar información solicitada, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó a la presidenta municipal de Ixmiquilpan Araceli Beltrán Contreras y a la oficial mayor Mónica Martínez Gómez, a que en cinco días hábiles entreguen las solicitudes correspondientes al síndico y regidoras del ayuntamiento; además, dio vista a la Fiscalía Anticorrupción sobre presunto delito de usurpación de funciones.

Durante sesión plenaria de resolución, integrantes del TEEH resolvieron este jueves 16 de junio el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con expediente TEEH-JDC-061-2022, promovido por el síndico hacendario Álvaro López Hernández y dos regidoras de la comisión de hacienda de Ixmiquilpan.

Los promoventes impugnaron la quinta modificación del presupuesto de egresos 2022 y señalaron agravios de violencia política en su contra, ocultamiento de información contable, así como omisión de información y falta de respuesta a las solicitudes dirigidas en diversas ocasiones a la presidenta municipal, la oficial mayor y secretaria de Finanzas de Ixmiquilpan.

El pleno sobreseyó parcialmente el agravio de omisión e información respecto a las regidoras, ya que el asunto carecía de interés jurídico al no haber solicitado información alguna a las autoridades señaladas como responsables.

Mientras que en el caso de Álvaro López, síndico hacendario de Ixmiquilpan, se declaró fundado el agravio consistente en omisión de entregarle y dar respuesta a la información solicitada, la cual demostró haber pedido sin respuesta por parte de la responsable.

Por tanto, el TEEH ordenó a la presidenta municipal y a la oficial mayor para que un término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, entreguen de manera personal la información correspondiente al síndico hacendario.

VISTA A FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y ÓRGANO INTERNO

Los promoventes también acusaron usurpación de funciones, simulación de actas y órdenes del día dentro del ayuntamiento, durante la adecuación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, cuya quinta modificación no fue sesionada en la Comisión de Hacienda; además que no se turnó para revisión y dictamen, y señalaron que el presupuesto que firmaron no es el mismo que se analizó.

Sin embargo, debido a que la usurpación de funciones es materia penal y el TEEH no tiene competencia para conocer de dicho delito, al ser un juicio ciudadano por indígenas y en aras de salvaguardar sus derechos, el Tribunal ordenó dar vista a la Fiscalía Anticorrupción para los efectos legales a que haya lugar.

Respecto a lo deducido sobre la simulación de las actas, el órgano jurisdiccional tampoco es competente para conocer el agravio, por lo que ordenó dar vista al órgano interno de control de Ixmiquilpan a fin de salvaguardar los derechos de los actores para los efectos legales a que haya lugar.

Por otra parte, el TEEH resolvió seis procedimientos especiales sancionadores y declaró inexistentes las conductas denunciadas, entre ellos por supuestos actos anticipados de campaña y difamación y calumnia contra la excandidata Carolina Viggiano; violación a los principios electorales contra el presidente municipal de Chilcuautla Valente Martínez Mayor; así como contra servidores públicos de Tepeapulco por participar en eventos del gobernador electo Julio Menchaca, por mencionar algunos.