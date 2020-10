Damián Sosa promueve segunda solicitud de amparo, le otorgan suspensión provisional

Óscar Damián Sosa Castelán promovió una segunda solicitud de amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México contra una orden de aprehensión, localización o comparecencia que emita el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Almoloya de Juárez, donde se ubica el penal del Altiplano.



Al candidato a la alcaldía de Tulancingo por Morena le fue concedida la suspensión provisional contra actos que deriven de la causa penal 263/2020, en la que se investiga a su hermano el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto 58 millones de pesos.



Se concede la suspensión para que en caso de que sea capturado, el quejoso quede a disposición del Juzgado de Distrito en el lugar que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento hasta que se resuelva la suspensión definitiva, se detalla.



En caso de que el acto reclamado no amerite prisión preventiva, los efectos de la suspensión serán para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva si otorgan la protección de la justicia, agrega el documento.



Asimismo, el acuerdo del expediente 681/2020 menciona que no podrá ser detenido si acude a comparecer o presentarse a la diligencia y quedará a disposición del juzgado federal en cuanto a su libertad.

“La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que el quejoso solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público”, menciona el acuerdo publicado hoy en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El 26 de septiembre, el juez segundo de distrito de Hidalgo negó la suspensión definitiva a Damián Sosa Castelán, en la solicitud de amparo 637/2020 contra orden de aprehensión.

Asimismo, el 4 de octubre el juez sexto de distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, negó la suspensión definitiva de los actos reclamados al candidato a presidente municipal de Tulancingo.