Dan contrato de 36 millones a empresa ‘fantasma’ de Hidalgo

La alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, Beatriz Hernández Cruz, dio sin licitar un contrato de lámparas led por 36 millones de pesos a una empresa de Hidalgo cuya propietaria se esconde en un pequeño local de celulares.

A cambio, la edil recibió una camioneta Suburban blindada modelo 2019 con valor de 3 millones de pesos. La empresa se llama Soluciones Móviles de Hidalgo S.A. de C.V., con domicilio en Cerrada de Insurgentes No. 5, colonia Santa María Chiconautla en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Un reportero de ‘El Salmantino’, ubicado en Salamanca, acudió a esta dirección y encontró que es una casa de dos pisos con letrero de ‘Se vende’. No había rastro de Soluciones Móviles.

En el Registro Público de Comercio aparecen dos dueñas de Soluciones Móviles, Claudia Ruth Jiménez Vázquez, con domicilio en Mineral de la Reforma, en Hidalgo, y Antonia Vázquez Uribe, con la misma dirección de Ecatepec de Morelos.

AM buscó a Claudia Ruth en Mineral de la Reforma; aparentemente ahí habita. Un hombre abrió la puerta y dijo que Claudia Ruth estaba por regresar y que se encontraba en el local, a unas cuadras de ahí, “no tarda, si quiere espérela”.

El reportero esperó unos minutos y se dirigió al local a cinco metros de frente. Ahí estaban una mujer, un hombre y un niño. Supuestamente no estaba Claudia Ruth y ninguno sabía de Soluciones Móviles.

Un ticket expedido al hacer una compra en el local, dice que el negocio pertenece a Soluciones Móviles y Claudia Ruth aparece como despachadora.

Soluciones Móviles fue constituida en 2013 como vendedora y distribuidora de celulares, equipos fotográficos y asesora en publicidad.

Nueve días antes de firmar el contrato con Salamanca, el 15 de marzo de 2019, la empresa agregó a su giro: “venta de luminarias y construcción”. En esa fecha, la firma ni siquiera estaba registrada en el Padrón de Proveedores del Municipio.

Beatriz Hernández no informó al cabildo de la compra. No licitó y no consultó a nadie. Justificó la violación a la Ley de Adquisiciones, porque “era una emergencia”.

Un mes después del contrato, en abril, la alcaldesa estrenó camioneta de lujo. Soluciones Móviles de Hidalgo compró el vehículo, según la factura.

Al quedar descubierta, Soluciones Móviles supuestamente vendió la camioneta a su empleada, Jaqueline Romero Vázquez, que tiene un salario de 3 mil 100 pesos mensuales. Dicho sueldo consta en el timbre de nómina de la empresa, al cual tuvo acceso uno de los regidores del cabildo.

UN ‘FANTASMA’ CON SUERTE

La empresa Soluciones Móviles de Hidalgo S.A. de C.V. empezó con el pie derecho en Salamanca.

El 29 de enero de 2019 se había dado de alta en el Padrón de Proveedores del Municipio y a los 45 días obtuvo sin licitar un contrato por 36 millones 80 mil pesos para cambiar 22 mil luminarias, a un precio promedio por unidad de mil 640 pesos.

La compañía fue creada con el objeto principal de comercializar telefonía celular y satelital en 2013, aunque después amplió sus servicios.

El 15 de marzo de 2019 el municipio Salamanca, personificado por el tesorero Humberto Razo Arteaga y el director de Recursos Materiales, Carlos Aguilar Ramírez, firmaron el contrato de las luminarias con la representante legal de Soluciones Móviles, Claudia Ruth Jiménez Vázquez.

La firma se dio un mes después de que el tesorero municipal, Humberto Razo Ortega, y otros funcionarios se reunieron con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes les “aconsejaron” cambiar las lámparas de vapor de sodio por luminarias tipo Led, para disminuir el consumo.

De acuerdo con el municipio un censo de alumbrado público “reciente” arrojó que había 24 mil lámparas de vapor de sodio que generaban un alto consumo eléctrico, emitían grandes cantidades de contaminantes y generaban gastos de gasolina cuando empleados municipales acudían a realizar reparaciones.

Una justificación para la compra también fue “el aumento constante en la comisión de delitos por tener calles inseguras debido a la falta de iluminación adecuada”.

“...Resulta improrrogable la sustitución de luminarias actuales por luminarias de tecnología Led, por lo antes expuesto es procedente el supuesto señalado en la Fracción IV del artículo 99 del Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Salamanca, en el que se establece una de las excepciones a la licitación pública”.

“La seguridad y el cuidado del medio ambiente son asuntos de orden público y de interés social, por ello se determinó la celebración del contrato de adquisición e instalación, al mejor precio disponible que en ningún caso excede del importe máximo autorizado en el presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019 y al no existir otra alternativa viable ni conveniente se celebra el presente contrato”.

Con estos argumentos se determinó firmar el contrato. Los integrantes del ayuntamiento se enteraron cuando la operación estaba hecha. No conocían al nuevo proveedor. Regidores de las bancadas de Morena, PRI, PAN, así como los independientes, han cuestionado la asignación directa y solicitaron la comparecencia de siete funcionarios municipales el 21 de agosto para aclararla.

El tesorero municipal Humberto Razo Ortega enfrentó a regidores del PRI y del PAN quienes reclaman una justificación para no concursar la compra de luminarias.

La adquisición era urgente, dijo Razo Ortega, porque la Comisión Federal de Electricidad amenazaba con suspender el servicio de alumbrado público por retrasos en pagos.

El adeudo a la CFE era de 17.1 millones con vencimiento en noviembre de 2018. “Quise poner en antecedentes el peligro en que nos encontrábamos de quedarnos sin servicio de alumbrado público, si no se atendía inmediatamente. Yo aquí reconozco la valentía de la alcaldesa de apoyarnos para que este trámite se hiciera lo más pronto”, aseguró el tesorero.

Ante las denuncias públicas y las irregularidades detectadas, en julio pasado los regidores del PAN, Víctor Hugo Rueda Olmos, Isabel María Campo Martín y Emilia Alejandra Vertegui presentaron a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) una solicitud para revisar la adquisición de las luminarias.

Además, investigaciones periodísticas revelaron que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz utiliza una camioneta blindada modelo 2019 con un precio de 2.9 millones de pesos que estuvo facturada a nombre de Soluciones Móviles y después fue vendida a Jaqueline Romero Vázquez, al parecer una empleada de la compañía hidalguense.

BLINDADA

Después de la asignación del contrato a Soluciones Móviles, una investigación periodística de “El Salmantino” destapó que la alcaldesa Beatriz Hernández comenzó a usar una camioneta de lujo blindada de casi 3 millones de pesos.

El regidor del PRI, Ignacio González Alcaraz, advirtió que la camioneta aparecía en el Registro Público Vehicular a nombre de la compañía que vendió las luminarias. Al descubrirse esta situación, Soluciones Móviles vendió la camioneta a una de sus trabajadoras.

De pronto apareció como nueva propietaria Jaqueline Romero Vázquez, quien es su empleada y recibe un salario de mil 547 pesos quincenales de acuerdo con su timbre nominal. La alcaldesa sigue usando la Suburban y se niega a informar si la supuesta dueña se la presta gratis o le cobra renta.

“Por seguridad” no responde si el Municipio la compró, la rentó o se la prestaron. Tampoco explica por qué estaba a nombre de la empresa beneficiada con la compra de 36 millones ni cómo se puede contactar a la dueña actual.

LA EMPRESA

Aunque Soluciones Móviles se constituyó en Pachuca, Hidalgo, el 5 de marzo de 2013, según la escritura pública 39 mil 958 otorgada por el federatario Juan Linares Quinto, en el contrato con Salamanca presentó el domicilio fiscal de Calzada Insurgentes 5 en la población de Santa María Chiconautla, municipio Ecatepec, Estado de México.

Es una zona popular de aquella localidad, ubicada al norte de la Ciudad de México. Pero en las facturas emitidas al municipio de Salamanca aparece Privada Tamarindo 467, colonia Privadas La Hacienda en Mineral de la Reforma, municipio conurbado de Pachuca, en Hidalgo.

Con un capital de 50 mil pesos, Claudia Ruth Jiménez Vázquez y Antonia Vázquez Uribe crearon la sociedad para la compra, venta, transportación, distribución, importación y exportación de todo tipo de telefonía celular, satelital y accesorios.

Claudia Ruth, de 36 años de edad, declaró al notario público que tenía su domicilio particular justo en Privada Tamarindo, asegurando que era estudiante y comerciante. Mientras que Antonia, de 72 años, afirmó ser empleada y presentó una identificación con la misma dirección que aparece en el contrato de luminarias de Salamanca en Santa María Chiconautla.

El reportero de AM Hidalgo acudió a los domicilios registrados en Mineral de la Reforma para solicitar una entrevista con las dueñas de Soluciones Móviles pero no fueron localizadas.

En Internet aparece Tamarindo 506, en el fraccionamiento Campestre Villas del Álamo como un domicilio de Soluciones Móviles. Ahí, un hombre que atendió negó que fuera un domicilio de la empresa y dijo no conocer a Claudia Ruth Jiménez Vázquez.

En el otro domicilio en Privada Tamarindo 467, ubicado en un fraccionamiento con seguridad privada, un vigilante informó que Claudia Ruth se encontraba en una tienda de celulares, ubicada a unos metros en una plaza comercial.

En el establecimiento, un distribuidor de telefonía celular, una mujer de aproximadamente 30 años atendía acompañada de un hombre y una niña.

La mujer confirmó que ahí era el domicilio fiscal de Soluciones Móviles. Se preguntó por Claudia Ruth y aseguraron que no estaba, ya que también tiene oficinas en la Ciudad de México y se proporcionó el correo electrónico smgo2015@gmail.com para contactarla.

Se preguntó por Antonia Vázquez Uribe, la otra socia, y por Jaqueline Romero Vázquez, dueña de la camioneta Suburban que utiliza la presidenta de Salamanca, pero no dieron razón de ellas.

La dirección de Antonia en Ecatepec es una casa en venta. Un reportero de “El Salmantino” sacó fotografías y habló con ella; la describió como ama de casa preparando el desayuno.

LAS CARACTERÍSTICAS

En el desglose del contrato se especificó que serían 10 mil luminarias tipo suburbana clásica Led 40 watts, 8 mil de 50 watts, 3 mil 600 de 60 watts, 200 reflectores Led de 200 watts y 200 de 100 watts. Incluye 22 mil fotoceldas modelo 105-13C-1500 Watts, 19 mil 800 metros de cable TDW calibre 14, así como la mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.

Al proveedor le dieron un plazo de seis meses para colocar las luminarias, con fecha de inicio el 16 de marzo de 2019.

Los pagos a Soluciones Móviles se acordaron en seis fracciones de 6 millones 12 mil 240 pesos, pagados durante cada uno de los meses de la instalación de las luminarias.

La cláusula sexta refiere que el responsable de supervisar y vigilar la correcta instalación de las unidades es la Dirección General de Recursos Materiales.

JUSTIFICA ALCALDESA OPACIDAD

AM abordó a la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández, al salir de una reunión de cabildo, para cuestionarla por la compra de luminarias y el uso de un vehículo.

“Ya se dijo todo lo que se tenía que decir en el ayuntamiento, no hay ninguna irregularidad, ya se les dio el comparativo de cómo estamos. Salamanca es el número uno en el mejor precio (luminarias), pero además es el primer municipio en el estado que ha cambiado todas sus luminarias a LED y que hoy el recibo (CFE) que nos llega es con saldo a favor, eso es lo más importante que les debe interesar a los ciudadanos”, respondió

AM ¿Por qué reservar la información de la camioneta, si el alcalde de León utiliza camionetas que donó la empresa Flexi?

“Esa es una información reservada y yo tengo que respetar la Ley, gracias, con permiso”, dio la vuelta y entró a su oficina.

Un día después, la alcaldesa aceptó aclarar dudas sobre el contrato, pero no de la camioneta, justificando que es información reservada.

Beatriz Hernández aseguró que la compra directa de las luminarias fue por un emplazamiento de CFE de cortar el servicio por falta de atención desde la administración pasada y que no realizó las acciones correctivas para disminuir el diferencial de la energía consumida y no facturada, lo que generó un adeudo de más de 34 millones de pesos.

Además, en atención a una recomendación de la CFE de disminuir el consumo sustituyendo las luminarias.

Dijo que se hicieron acuerdos con CFE Distribución, el 12 de febrero de 2019. Otro motivo, indicó, es el entorno de incertidumbre y miedo ante la inseguridad de la gente al tener espacios públicos oscuros.

Señaló que la Dirección de Recursos Materiales tuvo el acercamiento con la empresa Soluciones Móviles y esa dependencia a través de la Tesorería hicieron la recomendación de compra al considerar que era la mejor propuesta de instalación, suministro con base a la negociación con la CFE.

La información requerida sobre el uso de la camioneta blindada no fue proporcionada con el argumento de que es reservada.

AM ¿Por qué motivo se determinó reservar la información de la camioneta?

- Por seguridad de la presidente en término de lo que establecen los artículos 75 fracción I y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, así como los artículos 125 y 126 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato.

AM ¿Considera usted que existe algún conflicto de intereses al utilizar un vehículo que hasta hace unas semanas era propiedad de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo, a la cual se otorgó un contrato de forma directa por 36 millones de pesos para la compra de 22 mil lámparas”.

- No.