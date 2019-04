Dañó Cipriano Charrez imagen de Morena: Comisión de Honestidad

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena consideró que Cipriano Charrez, diputado federal que solicitó licencia, generó un daño a la imagen del partido, luego que fue involucrado en un accidente donde un joven murió, evitó auxiliarlo y no rindió cuentas ante las autoridades.

Este hecho ocurrido en la madrugada del 6 de octubre de 2018 en Ixmiquilpan, “genera una percepción negativa de los integrantes, candidatos, representantes populares y del partido político Morena en general”.

Así lo establece el expediente CNHJ-HGO-749/18, con el cual Morena suspendió a Cipriano Charrez de sus derechos partidarios por un año y ordenó su inmediata separación de la bancada legislativa en San Lázaro.

En dicho documento se deja constancia que al salir de la camioneta Cipriano Charrez “simplemente se alejó del lugar de los hechos para quedarse sentado observando” y después “se retiró al momento que llegaron la ambulancia y las autoridades”.

Ayer, Cipriano Charrez impugnó la suspensión de sus derechos partidarios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CONDUCTA OMISA DE CIPRIANO CHARREZ: COMISIÓN

El documento de 30 hojas concluye que el exalcalde de Ixmiquilpan actuó de forma omisa “de desempeñarse como digno integrante de Morena, al no brindar el apoyo y auxilio humanitario en el accidente y no rendir cuentas ante la autoridad correspondiente ya fuese para acreditar o deslindar responsabilidades”.

Cabe recordar que existe un video después del accidente donde se observa a Cipriano Charrez dejar el lugar en la carretera federal México-Laredo, a la altura del libramiento Cardonal, colonia El Fitzhi.

El diputado federal que solicitó licencia declaró en reiteradas ocasiones que no escapó y que trató de apoyar al joven.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Honestidad consideró “la negligencia y omisión para hacer frente a los hechos, es decir, prestar el apoyo y auxilio que la situación ameritaba”.

“Y toda vez que fue parte activa en dicho accidente, debió presentarse ante las autoridades correspondientes, esto para dar cabal cumplimiento con las obligaciones, civiles y éticas de todo ciudadano”.

ASEGURA QUE LOS PERSEGUÍAN

Hermenegildo Marcos, conductor de Cipriano Charrez, narró que él provocó el accidente luego que era perseguido por personas no identificadas a bordo de motocicletas. Agregó que el exalcalde de Ixmiquilpan dormía en la parte de atrás de la camioneta tipo Raptor marca Ford de color blanco.

RELATO DE CIPRIANO CHARREZ

“7. Abordé la camioneta en el lugar que usualmente ocupo y que es el asiento posterior al piloto, lado izquierdo. HERMENEGILDO MARCOS MARCOS fue el conductor como siempre lo ha sido desde hace años. En el recorrido y con motivo de las diversas actividades realizadas, el agotamiento experimentado hizo que comenzara a dormir”.

“Hasta que un severo golpe me golpeó contra el asiento del piloto y la ventana de mi costado, despertando de manera abrupta, sin tener conciencia de lo que había ocurrido. Abrieron la puerta que es la del costado del chofer y me ayudaron a bajar, en un estado de confusión donde no sabía a cabalidad lo que había ocurrido, llevándome ALAN MORENO caminando por calles, preguntándome si me encontraba bien, indicándome que habíamos tenido un accidente”.

“8. Habiendo llegado a mi domicilio y recuperándome de la circunstancia propia de eventos de esta naturaleza, di instrucciones que se atendiera el evento, que se revisara lo sucedido y se diera el apoyo total a mi chofer HERMENEGILDO MARCOS MARCOS. Varios colaboradores se presentaron en mi domicilio para apoyarme y encargarse de averiguar lo sucedido”.

“9. Al día siguiente recibí información que nuestra camioneta había impactado a vehículos y que una persona había perdido la vida con motivo del incendio de su unidad. Giré instrucciones para que se apoyara a las víctimas y a mi chofer, quien se encontraba en su domicilio sumamente afectado por el hecho. Conocimos la identidad de víctimas y ofendidos e incluso, se hizo un acuerdo reparatorio entre HERMENEGILDO MARCOS MARCOS y los familiares del occiso. Pero advertimos que mediáticamente y con una dañada intencionalidad política, se me señalaba como el conductor de la unidad siniestrada, lo cual es ROTUNDAMENTE FALSO”.