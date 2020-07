De confirmarse omisión veracruzana en materia de aborto, sentaría precedente para Hidalgo: Ddeser

La coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Hidalgo, Bertha Miranda Rodríguez expresó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define omisión legislativa del Congreso de Veracruz, por no modificar diversos artículos de su Código Penal que violentan o restringen derechos humanos de las mujeres, sentaría un precedente para Hidalgo.

Lo que debemos hacer es buscar las sentencias de la SCJN para obligar a los Congresos locales a que cumplan el mandato constitucional que tienen, porque a fin de cuentas, desde el artículo primero y el 133 constitucional obligan a todos los estados, no solamente a la federación, a que garanticen los derechos humanos y puedan modificar todos su marcos normativos. No se pueden eximir diciendo que tienen libertad en las entidades”, advirtió en entrevista con AM Hidalgo.